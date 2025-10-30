Google Maps prépare une nouvelle option pour sauver votre navigation même lorsque votre batterie menace de vous lâcher

Google travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité à intégrer dans Maps afin de permettre aux utilisateurs de continuer à s’orienter, même lorsque la batterie de leur smartphone est faible.

Des situations où être à court de batterie s’avère une plaie, il y en a des tas. Vous vous servez de votre smartphone comme réveil et il ne sonne pas pile le jour où vous avez un rendez-vous important car vous avez oublié de le recharger ? C’est embêtant. Votre mobile s’éteint en plein milieu d’un appel déterminant pour votre carrière ? C’est agaçant. Mais alors s’il rend l’âme alors qu’il vous sert de GPS au beau milieu de nulle part ? Là c’est vraiment handicapant.

Pour pallier ce genre de désagréments – voire d’urgence –, Google serait en train de développer un nouveau mode « économie d’énergie » pour Maps. C’est en tout cas ce que suggèrent plusieurs lignes de code repérées par nos confrères d’Android Autority dans la version bêta 25.44.03.824313610 de Google Maps pour Android.

Google Maps développe un nouveau mode d’économie d’énergie pour sauver votre navigation

Selon les indices découverts par nos confrères, ce nouveau mode économie d’énergie pour la navigation serait très épuré : il offrirait un écran monochrome et éliminerait de l’écran quasiment tous les éléments considérés comme « superflus » – y compris le nom de la prochaine rue où vous devez tourner. Google n’a-t-il pas trop versé dans le minimalisme ? Pour le moment, le développement n’en est qu’à ses débuts : les choses pourraient donc encore changer et nos confrères ont remarqué des rectangles suggérant d’autres zones de texte. De plus, ce mode devrait toujours proposer la navigation vocale – peut-être suffira-t-elle, à condition de ne manquer aucune indication.

Ce mode semble fonctionner indépendamment du mode économie d’énergie du téléphone : l’utilisateur devrait pouvoir l’activer manuellement directement depuis l’application, via le bouton physique d’alimentation du smartphone. Un message en bas de l’écran devrait indiquer que ce mode est bien activé. Il devrait prendre en charge la conduite, la marche, mais certaines limitations pourraient l’empêcher de fonctionner avec les transports en commun – peut-être en accord avec cette approche ultra-minimaliste. Autre restriction, plutôt étonnante : la non-prise en charge du mode paysage.

Cette idée est la bienvenue, mais dans l’état actuel des choses – les premiers stades du développement –, l’exécution semble bancale. Rappelons également qu’il ne s’agit ici que d’une version bêta de Google Maps et que rien ne garantit que cette fonctionnalité sera déployée – si elle l’est – exactement sous cette forme. Cette option rejoint les fonctionnalités pratiques développées par la firme de Mountain View afin que vous ne perdiez plus votre itinéraire.