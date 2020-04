Oscars 2021 : les films sortis en streaming pourront participer, c’est une première

Les Oscars 2021 prendront en compte les films sortis directement en streaming. Suite aux mesures de confinement contre le coronavirus, l’Académie des arts et sciences du cinéma a en effet décidé de s’adapter et de modifier temporairement son règlement. Pour la première fois, les métrages uniquement sortis sur le marché de la VOD pourront tenter de remporter une statuette.

La pandémie de coronavirus a bouleversé tous les secteurs, y compris celui du cinéma. Les mesures de confinement ont ainsi obligé les salles de cinéma à fermer leurs portes dans de nombreux pays. Si certains films sont simplement reportés à une date ultérieure, d’autres productions ont décidé de faire l’impasse sur les salles obscures et de débarquer directement sur le marché du streaming.

Oscars 2021 : non, l’Académie n’autorise pas tous les films sortis en streaming à concourir

Face à cette situation exceptionnelle, l’Académie des arts et sciences du cinéma a accepté d’assouplir ses règles de participation pour les Oscars 2021. Jusqu’ici, les prétendants aux Oscars devaient impérativement avoir été diffusés dans les salles de cinéma de Los Angeles pendant une durée de 7 jours et au moins trois fois par jour. Pour pouvoir concourir aux Oscars 2020, Netflix avait d’ailleurs été contraint de diffuser The Irishman et Marriage Story dans une salle de cinéma.

« Jusqu’à nouvel ordre, et uniquement au titre de la 93e édition des Oscars, les films qui avaient prévu une sortie en salles mais qui sont d’abord diffusés sur des plateformes de streaming commerciales peuvent être qualifiés » explique l’Académie dans un communiqué. Néanmoins, tous les films produits par Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video ne pourront pas forcément concourir aux Oscars 2021. Pour être éligible, le métrage devait malgré tout être prévu pour une sortie en salles. Ce qui n’est pas le cas de la plupart des productions Netflix. En clair, la décision de l’Académie concerne surtout les films dont la sortie a été annulée.

Cet amendement n’est valable qu’en 2021. Les Oscars 2022 ne prendront à nouveau en compte que les films projetés dans une salle de cinéma à Los Angeles. Dès que les salles de cinéma auront l’autorisation d’ouvrir leurs portes, l’Académie communiquera la date à partir de laquelle le règlement habituel reprendra ses droits. On notera que les Golden Globes ont récemment annoncé une décision similaire. Pour rappel, la cérémonie des Oscars 2021 aura lieu le 28 février prochain.