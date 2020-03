Fast and Furious, Mulan, James Bond…la liste des films reportés à cause du coronavirus

Le coronavirus bouscule les plans de l’industrie cinématographique. Suite à l’épidémie qui se propage dans le monde, les studios ont préféré décaler la date de sortie de nombreux films, dont Mulan ou Les Nouveaux mutants. On vous propose la liste complète des long métrages repoussés ci-dessous.

L’épidémie de coronavirus oblige les marques et les entreprises à s’adapter. Prévu fin février, le salon MWC 2020 a par exemple été annulé, obligeant les constructeurs de smartphones à décaler la présentation de leurs nouveaux produits. C’est également le cas de la conférence annuelle Google i/O ou de l’E3, la grande messe du jeu vidéo.

Les films repoussés suite à la crise du coronavirus

Sans surprise, l’industrie du cinéma est elle aussi obligée d’adapter son calendrier. Il y a quelques jours, Disney a déjà annoncé le report des films Mulan, Les Nouveaux Mutants et Affamés à une date inconnue. D’autres studios ont rapidement emboîte le pas à Disney.

Affamés – date encore inconnue

– date encore inconnue Bloodshot -date encore inconnue

-date encore inconnue Fast & Furious 9 – avril 2021

– avril 2021 Les Nouveaux mutants – date encore inconnue

– date encore inconnue Mourir peut attendre – novembre 2020

– novembre 2020 Mulan – date encore inconnue

– date encore inconnue Pierre lapin 2 : Panique en ville -date encore inconnue

: Panique en ville -date encore inconnue Sans un bruit 2 -date encore inconnue

-date encore inconnue USS Greyhound – La Bataille de l’Atlantique – date encore inconnue

– date encore inconnue Petit Pays – date encore inconnue

– date encore inconnue Divorce Club – date encore inconnue

– date encore inconnue Miss -23 septembre 2020

-23 septembre 2020 La Daronne – date encore inconnue

– date encore inconnue Pinocchio – date encore inconnue

Comme vous pouvez le voir, MGM et Universal ont décidé de reporter la sortie de Mourir peut attendre, le dernier James Bond, au mois de novembre 2020. Le film débarquera aux Etats-Unis le 25 novembre prochain. De son côté, Universal Pictures a même préféré repousser Fast & Furious 9 au mois d’avril 2021. D’autres films devraient rapidement s’ajouter à la liste, dont Black Widow. Pour le moment, le blockbuster Marvel dédié à la Veuve Noire (Scarlett Johansson) est toujours prévu le 29 avril 2020. On vous en dit plus dès que possible.