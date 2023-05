Orange, Free, Bouygues et SFR contraints par la justice à bloquer l’accès à Uptobox

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a récemment ordonné aux principaux fournisseurs d'accès à Internet français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) de bloquer l'accès à Uptobox, une plateforme d'hébergement en ligne connue pour faciliter le téléchargement et le partage illégaux de films, de séries télévisées, de musique et d'autres contenus protégés par le droit d'auteur.

Coup de massue pour Uptobox, qui vient de découvrir une décision de justice à l’encontre d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, leur ordonnant de bloquer l’accès à son site pendant une durée de 18 mois. Avec une telle mesure, la justice entend bien lutter contre le piratage.

La décision de bloquer Uptobox en France fait suite à de nombreuses plaintes déposées par des organisations importantes de l'industrie telles que la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le Syndicat de l'édition vidéo numérique, l'Association des producteurs indépendants (API), l'Union des producteurs de films (UPC), le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) et le Centre national du cinéma (CNC).

Lire également – YggTorrent : voici la nouvelle adresse du site pirate en avril 2023

Uptobox ne sera bientôt plus accessible

De nombreux rapports officiels établis par des agents assermentés de l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA), un organisme de contrôle spécialisé représentant l'industrie cinématographique, ont apporté la preuve de l'existence de plus de 25 500 liens actifs sur Uptobox, « dont la majorité permet un accès non autorisé à des œuvres audiovisuelles protégées », selon la décision du tribunal. La décision souligne également la disponibilité illégale de plusieurs films et séries, dont “You”, “Bullet Train” ou encore “Novembre”. Des liens Uptobox ont été observés sur au moins 113 sites pirates, tels que Filmoflix, FilmGratuit, Wawacity et Zone-Téléchargement, ces quatre derniers ayant déjà été bloqués en 2022 et 2023. D’ailleurs Zone-Téléchargement a récemment changé d’adresse.

Malgré les efforts de l'ALPA pour inciter Uptobox à retirer les contenus illicites, les mesures prises n’ont été jugées « ni crédibles ni efficaces », car les utilisateurs ont été rapidement informés des retraits, ce qui leur a permis de rediffuser immédiatement les contenus en question, comme l'indique la décision du tribunal.

En outre, le tribunal a conclu qu'Uptobox sait parfaitement que ses utilisateurs téléchargent des œuvres protégées sans prendre de mesures pour les retirer. La justice en déduit alors que la plateforme d'hébergement « encourage » activement le piratage, principalement par sa pratique consistant à rémunérer les utilisateurs en fonction de la popularité des vidéos qu'ils téléchargent et des publicités qu'ils visionnent.

Actuellement, Uptobox est déjà inaccessible pour les abonnés Orange/Sosh, tandis que SFR, Bouygues Telecom et Free disposent d'un délai de 15 jours pour mettre en œuvre le blocage. Heureusement, il y a une solution pour continuer à accéder au site, même après le verrouillage.

Comment accéder aux sites bloqués ?

Au total, ce sont 6 sites qui seront touchés par cette décision de justice, pendant une période de 18 mois. Parmi eux, on retrouve :

Uptobox.com

Uptostream.com

Uptobox.fr

Uptostream.fr

Beta-uptobox.com

Uptostream.net

Sur Twitter, Uptobox a rapidement réagi à la nouvelle, et a tenu à rassurer ses utilisateurs. Les internautes qui tentent d'accéder au site bloqué peuvent essayer de modifier leurs paramètres DNS. Comme pour les mesures de blocage précédentes, les FAI redirigent les noms de domaine Uptobox vers l'adresse IP 127.0.0.1, rendant ainsi le site web inaccessible.

Il suffirait alors de modifier les paramètres DNS vers 1.1.1.1 ou 8.8.8.8 afin de pouvoir accéder aux services sans encombre. Pour ce qui est de l’aspect légal de cette pratique, en France, contourner un blocage n’est pas illégal, mais enfreindre les droits d’auteur l’est. Plus simple encore, vous pouvez pour l'instant vous rendre sur uptobox.eu ou uptostream.eu, puisque ces deux domaines n'ont pas été bloqués.

Quoi qu’il en soit, Uptobox a déclaré qu’il allait contester cette décision qu’il considère comme « injuste », et qui « n’a pour effet que d’empêcher nos utilisateurs français n’ayant pas les compétences techniques adéquates [pour changer de DNS] ». Pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous pouvez aller consulter notre guide pas-à-pas qui vous expliquera comment changer les serveurs DNS sur un smartphone Android, ou bien notre classement des meilleurs serveurs DNS gratuits.

Source : l’informé