Forfait mobile 70 Go : l’offre Orange à 9,99 € / mois est de retour

Profitez de la saison printanière pour souscrire à une offre mobile avec le réseau 4G Orange ! Jusqu'au 26 mai 2022, le numéro 1 des télécoms vous propose, en tant que nouveau client, de bénéficier d'un forfait 70 Go pour moins de 10 euros par mois.

Pour fêter en grande pompe le printemps 2022, Orange a décidé de réitérer son offre mobile concernant un forfait à moins de 10 euros.

Jusqu'au jeudi 26 mai prochain, le numéro 1 des opérateurs téléphoniques en France vous donne la possibilité de bénéficier d'un forfait mobile 70 Go pour 9,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Au terme de la période des 12 mois, le tarif mensuel du forfait mobile passera à 29,99 euros. Pour information, l'offre est réservée aux nouveaux clients, sous réserve de n'avoir pas résilié d'offre Orange au cours des trois derniers mois à compter du 21 janvier 2022. Et pour obtenir le prix de 9,99 euros associé à l'offre Orange, il est nécessaire de saisir manuellement le code promo SOLEIL22 au cours de l'étape de la souscription.

Pour en revenir au forfait, ce dernier contient des appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. On retrouve aussi les SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. La carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros et sera envoyée par courrier postal quelques jours seulement après la validation complète du dossier. Enfin, si vous n'êtes pas convaincus par l'offre, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre comparateur de forfaits mobiles pour trouver celui qui vous correspond le mieux.