Forfait mobile 140 Go en 5G : craquez sur cette offre Orange pour l’été 2022

Profitez de l'arrivée prochaine de la saison estivale pour souscrire à un forfait mobile en 5G. Chez Orange, le numéro 1 des télécoms propose une offre comprenant 140 Go de data pour un prix mensuel de 17,99 euros valable durant un an.

Après le forfait 80 Go en 4G, c'est au tour d'une autre offre mobile en 5G d'être concernée par un deal intéressant chez Orange.

Jusqu'au 17 août 2022, Orange vous donne la possibilité de bénéficier de son forfait mobile en 5G avec une enveloppe de data de 140 Go pour un prix de 17,99 euros par mois, pendant une durée d'un an. Au-delà des 12 mois, le tarif mensuel du forfait mobile passera à 32,99 euros mais. L'offre étant sans engagement, il sera bien évidemment possible de résilier le forfait mobile.

Le forfait mobile associé à l'offre Orange inclut des appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. On retrouve aussi des SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Concernant la data, il existe un Internet mobile de 140 Go en France et 80 Go utilisables également dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. Enfin, Orange permet d'avoir une deuxième carte SIM sur demande pour une tablette, une Airbox ou un second mobile grâce au Multi-SIM Internet.

