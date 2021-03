Oppo X3 Pro, X3 Neo et X3 Lite : les flagships d’Oppo se dévoilent dans une énorme fuite

Oppo devrait annoncer sa nouvelle gamme X3 dans les prochains jours. Trois smartphones seraient prévus afin de s’adapter à tous les budgets. Une grosse fuite dévoile déjà toutes les caractéristiques des terminaux et nous dit tout ce qu’il y a à savoir.

Oppo devrait annoncer ses trois nouveaux smartphones phares dans les prochains jours : l’Oppo X3 Pro, l’Oppo X3 Neo et l’Oppo X3 lite. Trois terminaux pour s’adapter à tous les budgets et qui représenteront la vitrine de la marque chinoise pour 2021. La présentation est prévue pour le 11 mars prochain, toutefois, une grosse fuite nous donne déjà les specs des produits. Oups.

La gamme se diviserait donc en trois catégories : l’Oppo X3 Pro serait le modèle phare, doté de la meilleure fiche technique. L’Oppo X3 Neo viserait lui le marché du milieu de gamme avec des specs plus modestes. Enfin, l’Oppo X3 Lite se placerait logiquement pour séduire les plus petits budgets. La première chose qu’on remarque, c’est que le Pro se distingue des deux autres produits via son design, notamment au niveau du module photo. Celui-ci range les capteurs en triangle tandis que les deux autres modèles adoptent un rangement vertical, plus classique. Cela permet de les différencier d’un seul coup d’œil.

L’Oppo X3 Pro, le vaisseau amiral

Le flagship de la série serait doté d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. A l’intérieur, nous trouverions un processeur Qualcomm Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM. L’utilisateur aurait le choix entre 128 Go de mémoire ou 256 Go et la batterie serait de 4500 mAh. Côté photo, le module utiliserait deux APN de 50 mégapixels ainsi qu’un capteur périscope de 13 mégapixels.

L’Oppo X3 Neo devrait lui être équipé d’un écran de 6,5 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865. Son module comprendrait un capteur de 50 mégapixels, mais aussi un capteur de 16 mégapixels grand angle et un macro de 2 mégapixels.

Enfin, le Oppo X3 Lite devrait proposer une dalle de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Snapdragon 765G épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie serait elle de 4300 mAh. Pour la photo, nous aurons le droit à un capteur principal de 65 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels.

Reste maintenant à connaître les tarifs de ces trois modèles. Cela ne devrait plus tarder puisque la présentation est prévue pour le 11 mars.

Source : WinFuture