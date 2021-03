OnePlus 9 : les écouteurs True Wireless Buds Z seraient offerts

OnePlus devrait offrir une paire d'écouteurs Buds Z avec les OnePlus 9 et 9 Pro. Le modèle le plus cher aurait même droit à une édition limitée. On apprend également le nom de code de la gamme – le leaker Evan Blass affirme, en outre, que les OnePlus 9 feront des progrès significatifs en photo.

Le très informé leaker Evan Blass vient de dévoiler quelques infos sur les OnePlus 9, 9 Pro et 9R que la marque doit dévoiler dans quelques jours le 8 mars 2021. On apprend en effet que la marque a choisi de faire un beau cadeau à ses clients qui précommandent le smartphone :

“Les précommandes des OnePlus 9 commenceront le 23 mars et les premiers acheteurs seront bien traités avec une paire d'écouteurs True Wireless Buds Z. Plus précisément les clients du OnePlus 9 ont droit a une paire gratuite de Buds Z normaux, tandis que les clients du OnePlus 9 Pro auront droit à une édition limitée Steve Harrington”, explique Evan Blass dans un billet sur le blog Voice.

OnePlus devrait offrir une paire d'écouteurs True Wireless avec les précommandes du OnePlus 9 et 9 Pro

Il ne faudra néanmoins pas trop compter sur des cadeaux avec le OnePlus 9R ou même la montre dont on attend également la présentation : “si le OnePlus 9R est bien lancé en même temps que les deux autres variantes – et la première smartwatch de l'entreprise comme les rumeurs l'ont suggéré – aucun de ces deux appareils ne sera éligible aux cadeaux de précommande” ajoute le tipster.

On apprend également que les OnePlus 9 ont pour nom de code Limonade, et que la firme devrait, selon Evan Blass, faire de réels progrès en photo sur cette génération. Les OnePlus 9 seront tous des smartphones 5G. Les modèles les plus puissants devraient proposer le Snapdragon 888 tandis que le OnePlus 9R le moins cher devrait embarquer un processeur Snapdragon 690.

Du côté de la photo on s'attend à ce que le OnePlus 9 standard propose un double capteur photo 50 Mp, tandis que le OnePlus 9 Pro devrait proposer un quadruple capteur 50 + 48 + 8 + 2 MP plus capable que sur la génération précédente.