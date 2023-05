Oppo arrête de produire ses puces maison pour smartphone, une page se tourne

Alors que les rumeurs d’un retrait du marché européen se poursuivent, Oppo confirme l’arrêt de sa division dédiée aux puces MariSilicon. Dans la déclaration officielle, la firme explique que les conditions de marché mondiales présentent de fortes incertitudes, poussant l’entreprise à revoir ses priorités. La division, appelée Zeku, a créé le fameux coprocesseur d’image MariSilicon X que nous retrouvons dans le Find X5 Pro, le Reno 8 Pro et le Find X6 Pro.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent chez Oppo. La firme chinoise est actuellement empêtrée dans un conflit judiciaire contre Nokia, bloquant la commercialisation de ses produits dans plusieurs pays européens. La firme finlandaise reproche à son client chinois d’utiliser ses brevets sans les payer. Ce dernier explique être en négociations avec Nokia pour le renouvellement des licences concernées. Des licences dites « fondamentales » liées à la 5G, donc obligatoires, pour créer un smartphone.

Mais les négociations n’ont pas encore abouties. Et Nokia a poursuivi Oppo pour mettre la pression sur le constructeur. Ce qui a amené Oppo à arrêter la vente de ses téléphones en Allemagne en 2022. Si Oppo et sa marque OnePlus réfutent les rumeurs affirmant un retrait de certains pays d’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France et Pays-Bas, notamment), celles-ci continuent. En outre, l’absence de sorties commerciales de nouveau téléphone en France (et en Europe), notamment celle du Find X6 Pro que tous les testeurs internationaux adorent, semble leur donner raison.

Oppo arrête le développement de ses puces MariSilicon

Parallèlement, une autre mauvaise nouvelle a été confirmée par Oppo : l’arrêt de Zeku, sa division dédiée au développement de composants. Cette unité est notamment à l’origine des puces MariSilicon X et Y. La première est un coprocesseur d’image que vous retrouvez dans le Find X5, le Find X5 Pro, le Reno 8 Pro, le Find X6 et le Find X6 Pro. La seconde est un coprocesseur pour la gestion de l’audio en Bluetooth. Il a été officialisé en décembre 2022, lors des Inno Days, en même temps que le Find N2 Flip. Il n’y aura donc plus de nouveaux MariSilicon.

Oppo arrête donc de financer le développement de composants maison. Dans une déclaration officielle parvenue à nos confrères anglo-saxons d’Android Authority, les responsables de Zeku expliquent que cette décision est due aux conditions de marché mondiales de la téléphonie et aux incertitudes économiques qui en découlent. Le volume de smartphones vendus au premier trimestre 2023 a en effet chuté de 12 %. Oppo s’attend donc à voir ses revenus baisser en conséquence. Mais nous sommes également convaincus que cette fermeture est liée au conflit avec Nokia qui va empêcher Oppo, au moins temporairement, de vendre ses téléphones dans des pays importants.

