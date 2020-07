OnePlus Buds : la firme promet 30 heures d’autonomie avec le boîtier de recharge

Les OnePlus Buds offriront jusqu’à 30 heures d’autonomie grâce à leur boîtier de recharge, annonce OnePlus. Quelques jours avant le lancement, la jeune marque chinoise a levé le voile sur une partie de la fiche technique de ses écouteurs sans fil façon AirPods.

Dans un billet publié sur le forum officiel de OnePlus, Pete Lau, PDG et cofondateur de la marque, a longuement évoqué la fiche technique et la conception des OnePlus Buds. Le dirigeant s’est d’abord attardé sur l’autonomie des écouteurs sans fil. « Ils offrent plus de 7 heures d’écoute en continue » promet Pete Lau. Les écouteurs offrent donc une meilleure autonomie théorique que les AirPods Pro d’Apple (seulement 4 heures d’écoute continue).

Une meilleure autonomie que les AirPods Pro d’Apple

Grâce au boîtier de recharge, il est possible de recharger intégralement les écouteurs 3 fois. L’étui offre jusqu’à 30 heures d’autonomie. C’est plus élevé que la moyenne des écouteurs. Par exemple, les AirPods Pro ne dépassent pas les 24 heures d’autonomie grâce à leur boîtier. Par contre, les WF-1000XM3 de Sony montent à 32 heures d’autonomie avec l’étui.

Malgré cette autonomie de haut vol, les OnePlus Buds sont ultra légers. Ils ne pèsent que « 4,6 grammes, tandis que l’étui de chargement ne fait que 36 grammes », souligne Pete Lau. « Ce ne sera pas un fardeau dans votre poche » promet le responsable. Les Buds sont néanmoins plus lourds que les AirPods 2 (4 grammes) mais plus légers que les AirPods Pro (5,4 grammes).

Enfin, OnePlus aborde la partie logicielle. Les écouteurs sont conçus pour fonctionner en synergie parfaite avec les smartphones de OnePlus, dont le OnePlus Nord ou les OnePlus 8. Par exemple, lorsque vous jouez à un jeu vidéo sur votre smartphone, les écouteurs vont automatiquement passer en mode ultra faible latence et offrir « une fluidité similaire à celle d’écouteurs filaires ». La marque ne précise pas la latence exacte des écouteurs dans ce cas de figure.

OnePlus dévoilera les OnePlus Buds dès le 21 juillet 2020 lors de la conférence dédiée au OnePlus Nord. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les Buds, n’hésitez pas à donner votre avis sur les AirPods façon OnePlus dans les commentaires ci-dessous.