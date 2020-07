OnePlus 8 et 8 Pro : la beta 2 d’Android 11 est déjà disponible

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro peuvent d’ores et déjà passer à Android 11 beta 2. La marque chinoise vient en effet d’annoncer l’arrivée de la seconde version beta sur ses derniers smartphones. On vous explique comment installer cette version test destinée aux développeurs ci-dessous.

Début du mois de juin, Google lançait la première beta d’Android 11, la Developer Preview. Bien vite, certains constructeurs ont décidé de proposer la version beta sur certains smartphones de leur catalogue. C’est notamment le cas de OnePlus, dont la réactivé en terme de mise à jour logicielle se confirme tous les ans. Depuis le 12 juin, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro peuvent installer la beta 1 d’Android 11.

Comment installer la beta 2 d’Android 11 sur votre OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro ?

Quelques semaines plus tard, Google a déployé la beta 2 d’Android 11. Cette seconde itération comporte une poignée de petits changements et nouveautés et plusieurs correctifs visant à améliorer la stabilité générale de l’OS. Toujours très réactif, OnePlus propose aujourd’hui cette beta 2 d’Android 11 sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Voici comment procéder pour installer la mise à jour :

Rendez-vous sur cette page du forum OnePlus pour télécharger la ROM correspondant au OnePlus 8 ou au OnePlus 8 Pro

Copiez le package de mise à niveau sur le stockage du smartphone

Allez dans Paramètres > Système > Mises à jour du système

Cliquez ensuite sur l’icône en haut à droite puis sur Mise à niveau locale > Cliquez sur le zip d’installation correspondant à votre modèle > Mise à jour > Mise à jour du système terminée à 100%.

Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur Redémarrer.

Avant de lancer l’installation, on vous conseille de vérifier que votre smartphone dispose d’au moins 30% de batterie et de 3 Go de RAM disponible. Cette seconde beta s’annonce évidement plus stable que la précédente. Néanmoins, OnePlus met en garde les utilisateurs : des bugs peuvent toujours apparaître. La firme évoque notamment des pertes de données, la disparition de certaines fonctions de l’appareil photo et des dysfonctionnements pour certaines applications. Avez-vous remarqué d’autres bugs ? On attend votre avis dans les commentaires.