Realme pourrait bientôt dévoiler sa charge rapide capable de recharger 30% de batterie en 3 minutes

Realme pourrait présenter sa technologie de recharge rapide de 100 watts dès la fin du mois. Avec une telle technologie, il serait théoriquement possible de recharger plus de 30% de sa batterie en moins de 3 minutes.

La recharge rapide de 100 watts pourrait devenir l’une des prochaines grosses innovations du monde des smartphones. Avec cette technologie, il ne faudra que quelques minutes pour recharger son terminal. Selon certaines sources, Realme serait le premier à se lancer et présenterait sa fonctionnalité de recharge rapide dès ce mois-ci.

Ishan Agarwal est un jeune leaker souvent bien informé sur le monde de la mobilité. C’est lui qui affirme la chose dans un tweet. Cette recharge rapide se nommerait Ultra Dart et serait capable de recharger près d’un tiers d’une batterie de 4000 mAh en trois minutes seulement ! Une petite révolution qui changerait la vie des utilisateurs.

A reliable source tells me that #realme’s developing a 100W+ fast charging tech to be revealed in July. It might be called "Ultra Dart" and can charge 1/3rd of a 4000mah+ battery in just 3 mins.

As you can see in the image, 11660mA indicates almost 120W of charging speed. pic.twitter.com/tfjJZFHiPx

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 9, 2020