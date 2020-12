Oppo Find X3 Pro : écran 120 Hz, Snapdragon 888, 2 capteurs 50 MP…voici la fiche technique

L’Oppo Find X3 Pro se dévoile. Plusieurs mois avant le lancement début 2021, une fuite signée Evan Blass est venue lever le voile sur la fiche technique complète du futur flagship. Le smartphone se distingue par son écran 120 Hz, le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, deux capteurs photo de 50 mégapixels et la recharge rapide SuperVOOC 2.0 de 65W.

Lors du premier trimestre de l’année prochaine, Oppo offrira un successeur au très réussi Find X2 Pro. Baptisé Find X3 Pro, le smartphone sera accompagné deux autres modèles, probablement une variante standard et une déclinaison Lite abordable.

D’après les informations relayées par Evan Blass, célèbre informateur du monde du smartphone, le Find X3 Pro est construit autour d’un écran incurvé de 6,7 pouces 120 Hz (définition de 3 216 x 1 440 pixels et résolution de 525 ppp) compatible HDR 10-bit. Comme le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, il arborera une dalle 120 Hz adaptative. Evan Blass évoque un impressionnant « maximum de 1,07 milliard de couleurs natives ».

2 capteurs photo Sony de 50 mégapixels pour le Find X3 Pro

Sans grande surprise, il est alimenté par le Snapdragon 888 compatible 5G, le chipset gravé en 5nm de Qualcomm. L’autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide maison d’Oppo, la SuperVOOC 2.0. Concrètement, il faut moins de 40 minutes pour une recharge complète de la batterie. L’accumulateur est aussi compatible avec la recharge sans fil de 30 W (VOOC). Evan Blass tease des performances similaires à la recharge sans fil 30w du OnePlus 8 Pro. Il sera donc possible de recharger la batterie à hauteur de 50% en seulement 30 minutes.

La marque chinoise devrait mettre le paquet sur la photographie. Au dos du smartphone, on trouverait un appareil photo composé de deux capteurs Sony IMX 766 de 50 mégapixels, un capteur 13 MPx avec zoom optique 2x et un objectif macro de 3 mégapixels. Cet set up permettrait un zoom 25x. Enfin, le smartphone serait équipé d’une puce NFC double antenne facilitant les paiements et tourne sous Android 11 (ColorOS 11).

En attendant des informations plus officielles sur les futurs fleurons d’Oppo, on vous invite évidement à prendre cette fuite avec du recul malgré la réputation d’Evan Blass. On vous en dit plus dès que possible sur les Find X3 Pro d’Oppo.

Source : Evan Blass