Google Find My Device pourrait bientôt utiliser cette méthode inédite pour vous aider à retrouver vos écouteurs égarés

Il y a quelques mois, Google a lancé son réseau Find My Device – Localiser mon appareil – , similaire au réseau Find My d'Apple qui permet aux utilisateurs de retrouver leurs appareils Android perdus en utilisant les téléphones et tablettes environnants. Ce réseau, souvent comparé aux AirTags, utilise les dispositifs proches pour créer un réseau étendu pour faciliter la localisation des appareils égarés. Cependant, Google prévoit d'aller encore plus loin en ajoutant la prise en charge de la technologie ultra-wideband (UWB) et même des fonctionnalités de réalité augmentée (AR).

Une analyse du code de la dernière version de l'application Find My Device v3.1.078-1 a révélé des références à des fonctionnalités UWB. Cette technologie de communication sans fil permet une localisation précise en utilisant des signaux radio à courte portée. Apple l’utilise déjà dans ses appareils pour permettre une localisation intérieure précise, notamment avec les AirTags. Google semble vouloir rattraper son retard en intégrant cette technologie dans son réseau.

Google pourrait combiner l’AR et l’UWB pour offrir une façon précise de retrouver nos appareils

En plus des mentions de la technologie UWB, le code de l'application Find My Device contient également des références au support ARCore, connu sous le nom de Google Play Services for AR. Bien que les détails exacts de ces fonctionnalités ne soient pas encore clairs, il est probable que Google utilise la réalité augmentée pour améliorer encore la précision de la localisation. Par exemple, avec l'aide de l’appareil photo de son smartphone, l'application pourrait ensuite superposer des indications sur son écran pour retrouver ses appareils perdus dans son environnement immédiat.

Ces nouvelles fonctionnalités pourraient transformer Find My Device en un outil encore plus puissant pour les utilisateurs Android. Si Google ajoute effectivement la prise en charge de la technologie UWB, cela pourrait permettre une localisation extrêmement précise des appareils perdus. Associée à une interface basée sur la réalité augmentée, cette fonctionnalité pourrait offrir aux utilisateurs une fonctionnalité impressionnante et efficace pour retrouver leurs objets égarés. Elles pourraient être déployées dans de futures mises à jour, mais il n'y a encore aucune garantie quant à leur arrivée.

