Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Watch 6 et Ring : les nouveaux produits Samsung ont fuité en images

Les Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Watch 6 et Ring apparaissent dans des images promotionnelles volontairement pixelisées par la source. L'annonce officielle approche.

Quels produits seront présentés par Samsung lors de sa prochaine conférence Galaxy Unpacked ? Le leaker Evan Blass, aussi actif et fiable sur la scène tech depuis des années, répond à cette question en publiant des images en mosaïque des prochains appareils de la marque sud-coréenne.

Si ces visuels ne nous serviront pas à nous faire une idée précise du design de tous ces produits, ils ont au moins le mérite de confirmer qu'ils seront bien lancés cet été. On distingue les smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, deux montres connectées Galaxy Watch 7, ainsi que le fameux anneau connecté Galaxy Ring.

La Galaxy Watch SE comme apéritif ?

On sait qu'Evan Blass a déjà rencontré des problèmes dans le passé pour avoir fait fuiter des images officielles de futurs produits Samsung. Il est probable qu'il ait choisi de pixeliser les photos qui sont entrées en sa possession afin d'éviter les ennuis et que ses publications ne soient supprimées.

Il semble que ces visuels feront partie de la campagne de communication du fabricant. Si Evan Blass a pu mettre la main dessus, il est probable que nous aurons prochainement des fuites crédibles quant à la fiche technique et au design de ces terminaux, qui ont déjà fait l'objet de nombreux leaks.

Rappelons que tous les détails concernant la Galaxy Watch FE sont déjà sortis cette semaine. La smartwatch plus abordable adopterait un design proche de celui de la Galaxy Watch 4, tournerait sous One UI Watch 5.0, et constituera une portée d'entrée vers l'écosystème wearable de Samsung. Ce modèle devrait d'ailleurs être annoncé officiellement avant le prochain événement Galaxy Unpacked, qui pourra ainsi se concentrer sur des appareils plus haut de gamme.

Le constructeur n'a toujours pas fait savoir quand sa grande conférence aura lieu, mais tout pointe vers le 10 juillet 2024. Elle se tiendrait à Paris, juste avant les Jeux Olympiques, dont la marque est l'un des principaux partenaires.

Source : Evan Blass