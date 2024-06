Galaxy S24 FE : on sait à quoi ressemble le smartphone, et il y a une bonne nouvelle

La gamme Galaxy FE de Samsung est depuis longtemps l’une des préférées des consommateurs soucieux de leur budget, et le prochain Galaxy S24 FE pointe déjà le bout de son nez sur des rendus 3D.

Ça y est, on sait à quoi ressemblera le prochain Galaxy S24 FE grâce au célèbre leaker OnLeaks. Les rendus divulgués offrent un aperçu précis du prochain produit phare abordable de Samsung, et il s'annonce comme étant une évolution timide par rapport au modèle précédent.

À première vue, le Galaxy S24 FE ressemble étrangement à ses homologues plus haut de gamme, le Galaxy S24 et le Galaxy S24+, avec un design plat et un triple appareil photo logé au dos de l'appareil. Disponible en noir et en vert, l'appareil dégage une esthétique haut de gamme avec son cadre en aluminium orné de lignes d'antenne. Le côté droit abrite les bascules de volume et le bouton d'alimentation, tandis que le bord inférieur comporte un port USB-C, un plateau SIM, une grille de haut-parleur primaire et un microphone.

Le Galaxy S24 FE utilisera un écran un peu plus moderne

L'avant de l'appareil est là où on constate le plus de changements, avec des bords plus minces encadrant l'écran AMOLED de 6,65 pouces. Bien qu'il ne soit pas tout à fait uniforme, il s’agit ici d’une bonne évolution par rapport au modèle de l’année dernière, qui utilisait un design plutôt daté.

Sous le capot, le Galaxy S24 FE devrait être doté du chipset Exynos 2400 de Samsung. Bien que les références suggèrent une fréquence légèrement inférieure pour le cœur principal Cortex-X4 par rapport à la variante standard, cela pourrait indiquer l'intention de Samsung d'utiliser une version modifiée et optimisée pour le modèle FE.

Les amateurs de photographie seront ravis d'apprendre que le Galaxy S24 FE devrait conserver la configuration d'appareil photo que l'on trouve dans les Galaxy S24 et S23 FE, avec un appareil photo principal de 50 MP, un téléobjectif de 10 MP et un objectif ultra grand-angle de 12 MP. L’objectif principal et le téléobjectif prenant en charge la stabilisation optique de l'image (OIS).

L'autonomie de la batterie et les capacités de chargement devraient également être comparables à celles des modèles FE précédents, avec une batterie de 4 500 mAh, un chargement rapide de 25W et un chargement sans fil de 15W. C’est donc un peu décevant de ce côté-là.