Samsung prépare une nouvelle fonctionnalité pour ses smartphones Galaxy. Vous pourrez bientôt consulter l'heure en tapant deux fois sur le dos de votre appareil sans toucher son écran. Cette nouveauté sera d'abord disponible sur les Galaxy Z Flip 6 et Fold 6.

La prochaine mise à jour de OneUI 6.1.1 de Samsung mettra l'accent sur l'intelligence artificielle, en l'intégrant à l'édition des videos sur ses smartphones. Galaxy AI, déployée en premier lieu sur les Galaxy S24, offre des fonctionnalités comme la traduction en direct et la possibilité de résumer un article du Web. Cette mise à jour promet d'ajouter encore plus de capacités, que ce soit dans la partie photo ou d’autres fonctions inédites.

Samsung introduira bientôt une nouvelle fonction qui permettra de vérifier l'heure en tapant deux fois sur l'arrière de votre téléphone. Cette fonctionnalité sera disponible sur les modèles Galaxy Z Flip 6 et Fold 6, qui ont récemment fuité, avant d'être étendue à d'autres appareils Galaxy. Cela fait partie des nombreuses améliorations prévues dans les prochaines mises à jour de OneUI qui cherche à les rendre plus pratiques.

Vous n’aurez plus besoin de toucher votre écran pour voir l’heure avec OneUI 6.1.1

Actuellement, le module Good Lock de Samsung permet déjà de réaliser plusieurs actions en tapant deux fois sur le dos du téléphone, comme prendre une capture d'écran. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez consulter l'heure sans allumer l'écran, ce qui est pratique dans des environnements où il pourrait être endommagé, rayé ou cassé oui lorsque l’on veut éviter de manipuler notre téléphone de manière excessive.

En plus de cette fonctionnalité, la mise à jour OneUI 6.1.1 apportera des améliorations générales de performance et des optimisations de la batterie. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une interface plus réactive et à une gestion de l'énergie améliorée. Nous qu’elle n'apportera pas autant de bugs que la précédente version 6.1, qui avait causé de nombreux problèmes aux utilisateurs du Galaxy S23. Entre les ralentissements du fil Discover et les dysfonctionnements du scanner d'empreintes, son déploiement a été loin d'être sans défauts.