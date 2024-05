La bêta d’Android 15 est disponible sur des smartphones Xiaomi, OnePlus, Honor, Oppo…

La bêta d'Android 15 est dorénavant accessible sur quelques smartphones de marques comme Xiaomi, OnePlus, Honor, Oppo, Vivo ou Nothing.

Google vient de déployer la bêta 2 d'Android 15, qui apporte son lot de nouveautés et d'optimisations. Surtout, celle-ci n'est plus exclusive aux seuls Google Pixel, mais s'ouvre à certains smartphones de constructeurs tiers. Cette dernière version peut donc être téléchargée et installée sur l'appareil d'un bien plus grand nombre d'utilisateurs, et peut-être que votre mobile fait partie de la liste des terminaux compatibles.

Samsung est le grand absent de cette bêta 2. Quelques marques chinoises populaires en Europe sont toutefois représentées, comme Xiaomi, OnePlus, Honor, Oppo, Realme, Vivo, Lenovo ou encore Nothing. La version proposée peut varier selon le modèle de votre smartphone. Notamment, il est probable que les Google Pixel aient accès à une build plus avancée.

La liste des smartphones compatibles avec Android 15 bêta

Pour vérifier si votre appareil prend en charge la bêta d'Android 15, rendez-vous à cette adresse, puis cliquer sur le bouton Get the beta correspondant au fabricant de votre smartphone ou tablette. Vous pouvez trouver la liste complète ci-dessous :

Google Pixel

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Honor

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic V2

iQOO

iQOO 12

Lenovo

Lenovo Tab Extreme

Nothing

Phone (2a)

OnePlus

OnePlus 12

OnePlus Open

Oppo

Oppo Find N3

Realme

Realme 12 Pro+ 5G

Sharp

Aquos Sense 8

Tecno

Camon 30 Pro 5G

Vivo

Vivo X100

Xiaomi

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4

Rappelons qu'il est important de bien lire les instructions et avertissements de votre constructeur avant de s'engager dans la bêta d'Android 15. Il ne s'agit pas d'une version finale, vous pouvez donc expérimenter certains bugs, rencontrer des fonctionnalités qui ne marchent en partie ou entièrement pas, souffrir d'un défaut de performances ou d'autonomie…

Dans certains cas, seules régions spécifiques sont concernées par la mise à jour. C'est par exemple le cas du Realme 12 Pro+ 5G, qui ne bénéficie pour l'instant que d'une build indienne d'Android 15 bêta. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, mieux vaut attendre quelques mois la sortie officielle d'Android 15 sur votre appareil.

Source : Android Developers