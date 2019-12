OnePlus présentera son premier concept phone au CES 2020, c’est officiel

La semaine dernière, OnePlus a envoyé des invitations à la presse pour un « événement spécial » qu’il tiendra au CES 2020 en janvier prochain. Le constructeur vient de nous confirmer qu’il présentera son premier concept phone à l’occasion de son 6e anniversaire.

OnePlus sera présent à l’édition 2020 du CES. Dans un message publié sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière, le constructeur annonçait préparer « quelque chose de spécial », sans plus de précision. On s’attendait à découvrir les nouveaux écouteurs Bullets Wireless concurrents des AirPods ou encore le OnePlus 8 Lite dont les fuites parlent avec insistance depuis quelques semaines. Mais ce ne sera finalement rien de tout ça. Le suspense n’a pas duré bien longtemps. On connait désormais la nature du produit qui sera dévoilé au salon de Las Vegas. La marque nous informe qu’elle présentera son premier concept phone, le OnePlus Concept One.

Depuis son premier smartphone sorti en 2014, la marque a lancé pas moins de treize modèles avec le même leitmotiv : « fournir la meilleure expérience utilisateur » avec un rapport qualité-prix des plus agressifs. Le OnePlus 7 Pro a marqué un nouveau tournant dans cette aventure. Il s’agit du premier smartphone grand public QHD+ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Quant au OnePlus Concept Phone, il « représente la promesse de la marque, celle d’offrir à l’utilisateur une expérience plus fluide, plus rapide et sans compromis » écrit le constructeur dans un communiqué de presse.

Le smartphone attendu au CES 2020 offrira « une vision d’ensemble sur de nouvelles technologies et sur une approche différente du design en vue du futur de l’industrie des smartphones ». Ce produit est le premier d’une série à venir, et le renouvellement d’un engagement cher à OnePlus. Pour l’instant, nous n’avons pas plus d’information sur le smartphone. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au 7 janvier 2020, la date d’ouverture de la prochaine édition du CES de Las Vegas.