OnePlus Nord : il profiterait du capteur photo 48 MP du OnePlus 8 et serait vendu à 500 euros

Une nouvelle rumeur affirme que le OnePlus Nord ne serait pas équipé de trois capteurs photo à l’arrière, mais de quatre. En outre, le capteur principal ne serait pas un modèle 64 mégapixels, mais 48 mégapixels, comme celui du OnePlus 8. Équipé d’une plate-forme milieu de gamme, le OnePlus Nord se positionnerait autour des 500 euros.

C’est officiel depuis hier : le OnePlus Nord sera présenté en Europe le 21 juillet prochain, soit dans deux petites semaines. Un événement important pour la marque puisqu’elle fera ainsi son grand retour sur le marché milieu de gamme. Rappelons qu’en 2015, OnePlus présentait le OnePlus X, son premier produit censé concurrencer le Galaxy A5 de Samsung et nombre d’autres modèles plus accessibles que les flagships. Cette première expérimentation n’a pas été renouvelée. Et, depuis, OnePlus s’est consacré à développer son offre premium.

Le OnePlus Nord sera donc un modèle milieu de gamme. Il fait l’objet depuis plusieurs semaines d’une campagne de teasing de la part de OnePlus. La marque a notamment confirmé la présence du Snapdragon 765G au coeur de la plate-forme, apportant au smartphone serait compatible 5G. Son cofondateur, Carl Pei, a également indiqué que le OnePlus Nord offrira une expérience photographique digne d’un flagship, ce qui positionnerait le téléphone face à un Oppo Reno ou un Xiaomi Mi CC9 (aka Mi 9 Lite en Europe) par exemple.

Quatre capteurs à l’arrière et deux à l’avant

Les premières rumeurs à propos de l’équipement photographique du OnePlus Nord laissaient entendre qu’il serait équipé de cinq capteurs : trois à l’avant et deux à l’arrière. À l’avant, nous retrouverions un capteur principal de 32 mégapixels avec un capteur secondaire de 8 mégapixels, pour faire de beaux autoportraits avec effet bokeh. Si cela se confirme, ce serait la première fois que OnePlus propose un capteur selfie doté d’une résolution supérieure à 16 mégapixels.

À l’arrière, trois capteurs étaient envisagés: un de 64 mégapixels, un autre de 8 mégapixels pour les panoramas et un dernier de 2 mégapixels pour les macros. Ici aussi, OnePlus opterait pour la première fois pour un capteur de plus de 48 mégapixels. Une nouvelle rumeur, relayée cette semaine par Android Central, affirme que cette configuration n’est pas la bonne. Il y aurait quatre capteurs à l’arrière. Et le capteur principal serait un modèle 48 mégapixels.

Le même capteur que celui du OnePlus 8

Avec cette définition, le OnePlus Nord disposerait donc d’un capteur principal similaire à celui des OnePlus 7, 7T, 7 Pro, 7T Pro, 8 et 8 Pro. Il pourrait même s’agir plus précisément de celui du OnePlus 8 : ce composant est équipé d’un objectif ouvrant à f/1.8, d’un autofocus à détection de phase et, surtout, d’un stabilisateur optique. Rappelons que la présence d’un stabilisateur optique était évoquée dans une rumeur en début de semaine. Cela se confirmerait donc.

Les trois autres capteurs seraient relativement proches des rumeurs précédentes. Le capteur dédié au panorama serait bien un modèle 8 mégapixels. Le capteur macro serait un modèle 5 mégapixels (et non plus 2 mégapixels). Enfin, un dernier capteur de 2 mégapixels calculerait les distances pour le mode portrait. Une configuration qui ressemble presque à celle d’autres modèles du regroupement Oppo / OnePlus / Realme : Realme 6s, Oppo A72, Oppo A92s, Realme 6i, Oppo Find X2 Lite, etc.

Cette nouvelle rumeur confirme la configuration du double capteur selfie et qu’aucun téléobjectif ne serait présent. Elle n’aborde pas les autres éléments de la fiche technique. Cependant, les indiscrétions précédentes ont largement évoqué ces détails : écran AMOLED Full HD de 6,55 pouces, Android 10 et Oxygen 10, 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage interne, batterie de 4300 mAh avec charge rapide 30 watts. Le design semble également confirmer l’impression que le OnePlus Nord aurait été développé pour être un « OnePlus 8 Lite ». Android Central affirme également que le smartphone sera commercialisé en Europe « à partir de 500 euros ». Ou 499 euros, si vous préférez. Soit beaucoup plus cher que les 300 euros annoncés précédemment.

Source : Android Central