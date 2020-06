OnePlus Nord : la marque mise sur un double capteur selfie de 32 mégapixels

Le OnePlus Nord, le prochain smartphone milieu de gamme de OnePlus, continue de révéler tous ses secrets. D’après une fuite, le téléphone est équipé d’un double capteur photo frontal pour les selfies de 32 mégapixels. C’est la première fois que la jeune marque chinoise intègre un double module sur la face avant d’un smartphone.

Le OnePlus Nord, autrefois appelé OnePlus Z ou OnePlus 8 Lite, est déjà apparu à de multiples reprises sur la toile. Sur les rendus publiés par OnLeaks, le smartphone est notamment équipé d’un capteur photo frontal unique, placé dans un petit poinçon à la manière des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Un total de 6 capteurs photo pour le OnePlus Nord ?

Mais d’après les informations obtenues récemment par nos confrères d’Android Central, le OnePlus Nord ne se contente pas d’un capteur photo frontal unique. Citant « une source privilégiée », le média affirme que le smartphone est doté d’un double capteur pour selfies composé d’un module principal de 32 mégapixels et d’un second capteur de 8 mégapixels.

OnePlus aurait décidé de placer le large poinçon dans le coin gauche de l’écran, précise Android Central. Sur Twitter, OnLeaks a confirmé les nouvelles informations partagées par le média. Depuis la publication des premiers rendus en décembre 2019, il est donc probable que OnePlus ait apporté de gros changements au design et à la fiche technique du OnePlus Nord. Dans le même ordre d’idées, le leaker Max.J affirme que le OnePlus Nord est équipé d’un quadruple capteur photo au dos alors que les rendus de OnLeaks montrent un triple capteur photo vertical. On s’attend donc à ce que OnePlus ait largement revu sa copie depuis les premières fuites.

Du reste, le smartphone serait alimenté par le Snapdragon 765G, un chipset dédié au milieu de gamme, et recouvert d’un écran AMOLED 90 Hz. Côté prix, OnePlus miserait sur un tarif avoisinant les 300 euros, a récemment teasé Carl Pei, fondateur de la marque, sur son compte Twitter. Quoi qu’il en soit, nous saurons tout sur le OnePlus Nord dès le 10 juillet 2020, date de la présentation officielle. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Central