Profitez de la période des soldes d'été pour vous offrir un pack Xiaomi incluant le smartphone Redmi Note 14 Pro 5G et la tablette Redmi Pad 2. Celui-ci fait l'objet d'un bon plan intéressant grâce à une offre venant de Boulanger.

Jusqu'au 22 juillet 2025, à l'occasion des soldes d'été Boulanger, le marchand français vous permet de faire une économie de plus de 200 euros sur l'achat d'un pack Xiaomi. Composé du smartphone Redmi Note 14 Pro 5G et de la tablette Redmi Pad 2, le pack est à 494,98 euros au lieu de 599,98 euros.

Les 105 euros de réduction sont obtenus lorsque les deux produits sont mis au panier. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton ci-avant (pour le smartphone) et d'ajouter la tablette en appuyant ici. En plus de la remise, il est possible de profiter d'un bonus rachat de 100 euros sur le Redmi Note 14 Pro 5G.

Afin d'en bénéficier, il est nécessaire de rendre un ancien téléphone usagé. Au total, en prenant en compte la réduction et le bonus rachat, l'ensemble revient donc à 394,98 euros. Pour information, le tarif indiqué ne tient pas compte de la valeur de reprise de l'ancien téléphone qui sera estimée par Boulanger.

Le smartphone Redmi Note 14 Pro 5G et la tablette Redmi Pad 2 en détails

Sorti au début de l'année 2025, le Redmi Note 14 Pro 5G dispose d'un écran AMOLED 1.5K de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une densité de près de 446 ppp, un taux d'échantillonnage jusqu'à 240 Hz, une luminosité de 3000 nits et un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le smartphone Xiaomi est aussi doté d'un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du système d'exploitation Android 14 avec HyperOS et d'une batterie de 5110 mAh avec charge rapide à 45W.

La partie APN du téléphone comprend un capteur principal de 200 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP, une caméra macro de 2 MP et une caméra frontale de 20 MP. Quant à la connectivité, elle inclut essentiellement la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 6, l'USB-C, un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale.

De son côté, la Xiaomi Redmi Pad 2 fonctionnant sous le système HyperOS 2.0 (basé sur Android 15) possède un écran LCD tactile de 11 pouces ayant une définition de 2560 x 1600 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz et une densité de 274 ppp.

On peut également trouver une mémoire vive de 4 Go de RAM, un processeur MediaTek Helio G100-Ultra, une capacité de stockage de 128 Go (pouvant aller jusqu'à 2 To grâce à une carte microSD) et une batterie de 9000 mAh avec la charge rapide à 18W.

Quatre haut-parleurs compatibles avec le Dolby Atmos, une webcam frontale de 5 MP, une webcam arrière de 8 MP, le Wi-Fi 5, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et l'USB-C sont aussi de la partie.