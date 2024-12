Le OnePlus Nord 4 est en promotion chez Amazon. Juste avant la période de Noël, le smartphone 5G avec 16 Go de RAM bénéficie d'une réduction de plus de 25 % sur le célèbre site e-commerce.

Les smartphones 5G auront certainement la côte durant les fêtes de fin d'année 2024. À deux semaines de Noël, Amazon propose à ses clients d'offrir ou s'offrir le OnePlus Nord 4 à prix réduit. Affiché au tarif conseillé de 599 euros, le téléphone du constructeur asiatique disponible dans un coloris vert est à 443 euros à l'occasion d'une vente flash. Cela représente une réduction de plus de 150 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le smartphone incluant 16 Go de RAM et le produit est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Considéré comme le successeur du OnePlus Nord 3, le OnePlus Nord 4 lié au deal d'Amazon est doté d'un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une définition de 1240 x 2772 pixels, une fréquence d'affichage à 120 Hz et une résolution de 450 ppp. On trouve également un espace de stockage de 512 Go, un processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, une batterie de 5500 mAh avec la charge rapide à 100 W et le système d'exploitation Android 14 associé à une surcouche OxygenOS.

Du côté de l'APN, le téléphone dispose d'un double capteur principal de 50 + 8 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour terminer, la prise en charge du Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le NFC, le GPS et le port USB Type-C sont notamment de la partie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article dédié au test du OnePlus Nord 4.