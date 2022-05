OnePlus 10 Pro : une nouvelle mise à jour OxygenOS corrige 2 bugs et améliore les appels

Le OnePlus 10 Pro a droit à une nouvelle mise à jour. Cette nouvelle version d'OxygenOS comporte un correctif pour plusieurs bugs agaçants. La firme chinoise en profite pour améliorer la stabilité des appels téléphoniques. On vous explique comment installer la mise à jour dès qu'elle sera proposée sur votre smartphone.

Arrivé sur le marché en avril, le OnePlus 10 Pro a déjà reçu plusieurs mises à jour. Comme on vous le rapportait fin du mois dernier, le groupe chinois a notamment amélioré le lecteur d'empreintes digitales et l'autonomie du smartphone grâce à une nouvelle version d'OxygenOS.

Dans un billet publié sur son forum officiel, la jeune marque chinoise vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour sur le OnePlus 10 Pro. Il s'agit de la mise à jour OxygenOS 12 A.15.

Comment installer la mise à jour OxygenOS 12 A.15 ?

D'après le changelog publié par la marque, la mise à jour OxygenOS 12 A.15 contient le patch de sécurité Android de mai 2022, qui corrige toutes les dernières failles repérées par Google dans le code de l'OS mobile.

Surtout, le firmware corrige deux bugs recensés par les utilisateurs. OnePlus annonce avoir réglé un dysfonctionnement qui poussait la musique à bégayer “lorsque votre téléphone était connecté à un kit de voiture Bluetooth”. Le deuxième bug corrigé par le firmware provoquait l'apparition d'un bruit lors d'un enregistrement audio.

La jeune marque venue de Chine affirme également avoir amélioré la stabilité de l'interface, réduit la surexposition des photos HDR, et “amélioré la stabilité des appels téléphoniques”. Certains utilisateurs se plaignaient en effet de coupures pendant les appels.

Lire aussi : Le OnePlus 10 Pro déçoit en photo, il est moins bon qu’un iPhone 12 Pro d’après DXOMARK

Comme toujours, OnePlus déploiera le firmware par vague, en commençant par l'Inde. Elle “atteindra un faible pourcentage d'utilisateurs aujourd'hui, et nous commencerons un déploiement plus large dans quelques jours”. Le déploiement se poursuivra en Europe dans les jours à venir. On vous explique comment installer la mise à jour dès qu'elle sera disponible sur votre OnePlus 10 Pro :