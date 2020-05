OxygenOS : OnePlus dévoile cinq nouveautés qui arrivent bientôt sur ses smartphones

OnePlus vient de dévoiler cinq fonctionnalités que la firme a décidé d’ajouter dans les prochaines versions de OxygenOS. La firme a fait son choix parmi des milliers d’idées qui lui ont été transmises par la communauté.

Vous le savez, OnePlus fait régulièrement appel à sa communauté, y compris pour trouver des idées visant à améliorer ses produits. Il y a quelques semaines, le constructeur avait lancé le programme IDEAS via lequel ses clients et fans ont proposé plus de 5000 idées en l’espace de huit semaines. OnePlus dévoile donc cinq idées que le constructeur a décidé de développer dans OxygenOS, la surcouche des smartphones OnePlus.

La première suggestion retenue, c’est l’ajout d’une fonction Always On pour l’écran des derniers smartphones de la marque. Les écrans dits Always On Display sont des écrans OLED. Une fois verrouillés le système d’exploitation y affiche en permanence certaines infos simples comme la date, heure et dernières notification, en allumant le moins de pixels possible.

OxygenOS va implémenter cinq idées de la communauté OnePlus

Cela permet donc d’avoir accès rapidement à certaines infos qui vous font consulter souvent le smartphone, sans avoir besoin de le déverrouiller. Cette fonctionnalité existe sur de nombreux autres smartphones premium, notamment les smartphones Motorola et les derniers flagship Samsung de la gamme S et Note. On comprend que certains smartphones récents comme les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro pourraient en bénéficier via une simple mise à jour.

OnePlus confirme d’ailleurs y travailler – la firme espère avoir terminé le développement autour du mois de juin. L’autre nouveauté, c’est qu’il sera bientôt possible de protéger certaines vidéos et photos par mot de passe / empreintes dans l’application Gallery. OnePlus permettra aux utilisateurs de créer des dossiers dans le tiroir de son Launcher.

La quatrième nouveauté concerne surtout des améliorations du mode Zen. Enfin, la dernière nouveauté choisie par la firme, c’est d’ajouter un son lorsque la batterie est totalement chargée. On ne sait pas quand ces fonctionnalités seront toutes disponibles, mais on s’attend à ce qu’elles débarquent dans des versions stables d’OxygenOS d’ici la fin de l’année 2020.

