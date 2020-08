Démontage du OnePlus Nord : son écran est très difficile à réparer

Le OnePlus Nord vient de passer par les mains des experts d’iFixit, l’occasion de découvrir ce qu’il cache dans ses entrailles. De nombreuses similitudes ont été notées par rapport au OnePlus 7T. Et comme ce dernier, remplacer l’écran relêve du parcours du combattant.

Après les coups de cutter de Jerry Rig Everything et l’épreuve de torsion qui a eu raison de l’écran du OnePlus Nord, le smartphone vient de subir un nouveau test. Moins éprouvant cette fois-ci, puisqu’il s’agit du test de réparabilité habituel des experts d’iFixit. Là encore, c’est l’écran qui se révèle être le gros point négatif du smartphone. Si le OnePlus Nord est globalement facile à démonter, pour ce qui est de l’écran, c’est une autre paire de manche.

OnePlus Nord : un score de réparabilité de 6/10

Le OnePlus Nord est assez facile à démonter et on accède sans difficulté à ses différents composants. L’ouverture du panneau arrière est une tâche rapide et il n’est pas nécessaire de le chauffer au préalable. Il n’y a pas non plus de câbles sensibles cachés auxquels il faut faire attention. On retire facilement les 11 vis qui maintiennent la couverture de la carte mère. La batterie elle aussi peut être remplacée une fois la protection de la carte mère enlevée. Elle est solidement logée dans son emplacement, mais une languette permet de la retirer facilement.

Bien que le OnePlus Nord ne bénéficie d’aucune certification IP, il embarque des protections en caoutchouc similaires à celles retrouvées dans le OnePlus 8 Pro certifié IP68. Le smartphone pourrait donc avoir hérité d’une certaine résistance à l’eau et à la poussière. Toutes ces notes positives sont gâchées par la réparabilité de l’écran. « Le remplacement de l’écran, dont la réparation est la plus courante, n’a pas été priorisé », note iFixit.

Retirer l’écran est un défi, car il est fermement collé sur la partie supérieure de la tranche en plastique. La moindre erreur pourrait s’avérer fatale. Un peu de chaleur et un objet fin aident à faciliter le processus. Ce défaut mis de côté, il faut dire que le smartphone s’en sort plutôt bien comparativement à la plupart des modèles du marché. Samsung est un mauvais élève en la matière. Les Galaxy S20+ et Ultra sont par exemple très difficile à réparer, écopant d’un score de réparabilité de 3/10.