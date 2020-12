OnePlus 9 : ce prototype vendu 6000 dollars sur eBay peut se faire bloquer à tout moment

Le OnePlus 9 s'est retrouvé en vente sur eBay, alors que le smartphone n'a même pas été officialisé par la marque chinoise. Le prix de l'appareil de 6000 dollars n'a visiblement pas rebuté les fans de la marque, puisque l'enchère est désormais terminée, indiquant que le smartphone a trouvé acquéreur.

Si le OnePlus 9 ne sera pas dévoilé avant mars ou avril 2021, de nombreuses informations concernant le smartphone ont déjà fuité. En dehors des classiques informations provenant d'une “source proche du dossier”, le smartphone a aussi atterri entre les mains d'un leaker, qui s'est empressé de diffuser des photos de l'appareil.

Mais le testeur en question a aussi voulu tirer profit du OnePlus 9, des mois avant sa commercialisation officielle. Il y a quelques jours, il a mis en vente le smartphone sur eBay avec un prix de 3000 dollars. Si l'appareil semblait assujetti à un abonnement T-Mobile, l'enchère précisait que le smartphone avait été débloqué et qu'il était compatible pour n'importe quel opérateur. L'enchère a cependant été retirée, le vendeur s'étant probablement aperçu qu'il était possible de pister son appareil grâce aux photos et de remonter jusqu'à lui.

Il revend le OnePlus 9 sur eBay, des mois avant son annonce officielle

L'histoire ne s'arrête pas là. Le même appareil a rapidement refait surface sur eBay. Mais cette fois, le vendeur ne livre plus la moindre information permettant d'identifier le smartphone et son, propriétaire. Le prix de l'appareil a également été revu à la hausse, puisqu'il a littéralement doublé. Et le vendeur a pris les devants, au cas où OnePlus bloquerait le téléphone à distance. Il met en garde le potentiel acheteur à l'aide du message suivant :

” Je ne suis pas responsable de l'effacement de ce téléphone de la part de OnePlus, ou tout ce que le constructeur pourrait faire après l'achat. Si vous l'achetez, vous acceptez ces conditions. ” En somme, le vendeur n'a aucun scrupule quant à la revente du OnePlus 9 ni même sur le fait qu'il ne fonctionnera plus, une fois entre les mains de son nouveau propriétaire.

L'enchère est désormais terminée. Deux hypothèses sont possibles : soit le OnePlus 9 a trouvé acquéreur, soit eBay a mis un terme à la vente de manière prématurée. Un smartphone acquis on ne sait comment, qui est probablement une préversion du modèle définitif et qui pourrait se voir bloqué par OnePlus, voilà qui a pourtant de quoi refroidir les ardeurs.

Quoi qu'il en soit, il n'y a plus que quelques mois à patienter avant de pouvoir mettre la main dessus le plus légitimement du monde. Au moment de sa commercialisation, le smartphone bénéficiera d'Android 11, d'un firmware définitif et de la toute dernière mise à jour d'OxygenOS. Le choix est rapidement fait, vous ne trouvez pas ?

Source : AndroidPolice