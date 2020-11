OnePlus 8 : une mise à jour OxygenOS efface les données de certains smartphones

Certains OnePlus 8 rencontrent un bug après l'installation d'une mise à jour d'OxygenOS 11 Open Beta 3. D'après une poignée de témoignages sur le forum officiel de OnePlus, le firmware efface toutes les données du smartphone. La marque chinoise affirme travailler sur un correctif et recommande de ne surtout pas installer la mise à jour.

Il y a quelques semaines, OnePlus déployait OxygenOS 11 Open Beta 3, une nouvelle version test de sa nouvelle interface Android. Plus récemment, la firme chinoise a déployé par erreur une version stable de la mise à jour sur les smartphones membres du programme beta. Malheureusement, l'installation de la mise jour stable efface les données de certains OnePlus 8.

Sur le forum officiel de la marque, de nombreux utilisateurs affirment que le firmware a effacé toutes les données contenues sur leur téléphone. Sans sauvegarde préalable, il est impossible de récupérer les données supprimées. Le bug n'affecte pas tous les smartphones qui installent la mise à jour. En effet, nous n'avons rencontré aucun soucis après installation du firmware sur notre OnePlus 8.

OnePlus demande de ne surtout pas installer la mise à jour

Plusieurs représentants OnePlus ont rapidement confirmé l'existence d'un bug. “Il semble que vous ayez été l'un des utilisateurs affectés par le déploiement involontaire de la version 11.0.1.1” explique un modérateur sur le forum OnePlus. Apparemment, de nombreux membres du programme beta sont concernés.

“La mise à jour stable déployée sur l'Open Beta 3 entraîne un effacement complet des données. Cette information a déjà été partagée avec les développeurs. En attendant, si vous recevez une mise à jour OTA, veuillez vérifier qu'il s'agit bien d'une mise à jour Open Beta. Si ce n'est pas le cas, veuillez NE PAS l'installer” met en garde un représentant de OnePlus.

Avant de lancer l'installation d'une mise à jour quelconque, on vous conseille toujours de réaliser une sauvegarde des données de votre smartphone. Par mesure de sécurité, OnePlus recommande d'ailleurs aux utilisateurs de faire une sauvegarde “via un service cloud, d'effectuer ensuite une sauvegarde complète via OnePlus Switch et enfin de transférer toutes les données sur un ordinateur ou une clé USB”. Avez-vous rencontré ce bug ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : le forum de OnePlus