OnePlus 8 : le PDG de OnePlus tease l’écran 120 Hz

Les OnePlus 8 devraient bien être équipés d’un écran 120 Hz. Quelques mois avant le lancement, Pete Lau, le PDG de OnePlus, a teasé cette nouvelle fonctionnalité sur les réseaux sociaux. La marque chinoise devrait nous en dire plus sur le sujet lors d’une conférence ce 13 janvier 2020.

En 2019, OnePlus s’est distingué de la concurrence en intégrant un écran 90 Hz à tous les smartphones de son catalogue, dont les OnePlus 7T Pro ou OnePlus 7T. Cette année, le constructeur aurait décidé d’aller plus loin en optant pour un écran 120 Hz sur les OnePlus 8, révélait le leaker Max J. il y a quelques mois.

Dans une publication partagée sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Pete Lau, le PDG de OnePlus, a pour la première évoqué le développement d’un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Selon le dirigeant, la firme a « terminé la recherche et le développement » sur cette nouvelle technologie d’affichage, rapportent nos confrères d’Android Central. Soucieux de garder le suspense, Pete Lau n’évoque pas les OnePlus 8.

Pour rappel, un écran 120 Hz dispose d’un taux de rafraîchissement deux fois plus élevé qu’un smartphone lambda (60 Hz). Une fréquence de rafraîchissement élevée signifie que le nombre d’images qui s’affiche à chaque seconde est plus important. Plus la fréquence d’un écran est élevée plus une séquence est fluide. Sans surprise, les écrans 120 Hz sont très appréciés des joueurs sur smartphone.

OnePlus pourrait dévoiler l’écran 120 Hz ce 13 janvier 2020

Le timing de cette annonce n’est pas anodin. Ce 13 janvier, OnePlus organise en effet une conférence destinée à la présentation d’une nouvelle technologie d’écran. Tout porte à croire que la firme soit parvenue à mettre au point un écran 120 Hz différent de la concurrence. OnePlus va-t-il miser sur le même verre électrochrome que le Concept One pour cacher le capteur photo selfie sous l’écran ? On vous en dit plus dès que possible.

