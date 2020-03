OnePlus 8 Pro : moins performant que le Galaxy S20 et le Xiaomi Mi 10 d’après ce Benchmark

Le OnePlus 8 Pro vient de faire son apparition sur la plateforme AI Benchmark. Le modèle testé est équipé du SoC Sapdragon 865 épaulé par 12 Go de mémoire vive. Le résultat du Benchmark met le smartphone derrière le Galaxy S20 et le Xiaomi Mi 10 sur le terrain de l’IA. Explications.

La plateforme AI Benchmark qui mesure les performances de calcul des smartphones en matière d’intelligence artificielle vient de livrer son premier verdict sur le OnePlus 8 Pro. Avec un score de 33 480, le smartphone gagne 25% de performances comparativement au OnePlus 7T mais est la traîne face à plusieurs modèles de la concurrence. Il se place juste derrière le Xiaomi Mi 10 5G qui affiche un score de 33 710. Le classement est dominé par le Huawei Mate 30 Pro dont le score est 2 fois plus élevé que celui du OnePlus 8 Pro avec 76 206 points.

Tous les Galaxy S20 sont également mieux lotis, quoiqu’étant loin derrière le score du Mate 30 Pro. Le Galaxy S20 5G (Exynos 990) affiche un score de 37 633. Le moins performant de la gamme S20 est la version de base dont le score est de 36 292 points. Il est également curieux de noter l’important écart entre le score du OnePlus 8 Pro et celui du Oppo Find X2 (39 638 points), bien que les deux smartphones sont équipés du même SoC Snapdragon 865 et épaulé par 12 Go de RAM.

Le OnePlus 8 Pro a une excuse

Les résultats du Benchmark sont assez intéressants et nous éclairent sur les capacités du OnePlus 8 Pro en matière d’IA. Mais le smartphone n’est pas encore disponible sur le marché. Le modèle testé utilise certainement une version non optimisée du système, ce qui aurait un effet négatif sur les performances globales du smartphone qui le placent actuellement à la 22e place du classement AI Benchmark, et ce, derrière des smartphones comme le Oppo Reno 3 ou encore le Huawei Nova 5.

Pour rappel, la présentation du OnePlus 8 Pro est attendue pour le 15 avril. On en sait déjà pas mal sur ses caractéristiques. Il serait notamment équipé d’un écran 120 hz de 6,7 pouces, une RAM de 8 à 12 Go pour épauler le SoC Snapdragon 865, d’une batterie de 4500 mAh et surtout, pour la première fois de la recharge sans fil. Enfin, le smartphone profiterait de la technologie de recharge rapide Super Warp Charge Tech de 50W.

Source : AI Benchmark