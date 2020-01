OnePlus 8 Pro : voici la première photo volée de l’écran troué 120 Hz

Le OnePlus 8 Pro fait à nouveau parler de lui. Une première photo volée de l’écran troué du smartphone est en effet apparue sur la toile. Cette nouvelle fuite dévoile aussi le fonctionnement de l’écran 120 Hz. Sans surprise, OnePlus permettra aux utilisateurs de passer de 60 à 90 ou 120 Hz.

Ce 20 janvier 2020, nos confrères de TrueTech ont mis en ligne une photo de prise en main du OnePlus 8 Pro. Le média affirme avoir obtenu l’image de la part d’un « informateur régulier qui travaille chez OnePlus ». Comme prévu, le smartphone est recouvert d’un écran troué qui rappelle celui du Galaxy S10e. La cavité, destinée à loger la caméra selfie, est placée dans le coin gauche de la dalle AMOLED. Du reste, l’écran est légèrement incurvé et entouré de fines bordures.

La photo dévoile comment fonctionne l’écran 120 Hz

Cette première photo volée en conditions réelles permet de jeter un premier coup d’oeil sur le menu de réglages de l’écran 120 Hz. Le constructeur chinois laissera les utilisateurs choisir la fréquence d’actualisation de l’écran. Vous aurez le choix entre trois options :

120 Hz : une fluidité d’affichage maximale mais une autonomie réduite

90 Hz : une fluidité d’affichage et une autonomie équilibrée

60 Hz : un affichage moins fluide mais une meilleure autonomie

Comme c’est déjà le cas sur les OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro, la marque intègre un menu permettant de passer d’une fréquence à l’autre en fonction de vos besoins. Les utilisateurs soucieux de préserver l’autonomie de la batterie peuvent donc désactiver l’écran 120 Hz. De même, il est possible d’activer les 120 Hz uniquement en cas de besoin, lors d’une session de gaming ou pour regarder une série sur Netflix par exemple. Que pensez-vous du design du OnePlus 8 Pro ? Regrettez-vous la disparition de la caméra escamotable ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : TrueTech