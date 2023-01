OnePlus 11 : le smartphone se dévoile en images dans de nouveaux coloris

Le OnePlus 11 arrive officiellement dans 24 heures seulement, mais avant son lancement, le smartphone et ses différents coloris ont tous déjà été pris en main, l’occasion d’avoir un meilleur aperçu de toutes les versions.

Sur les réseaux sociaux chinois, divers internautes ont partagé des clichés de prises en main du OnePlus 11. Nous avions déjà pu voir la version Sandstone (noire), et c’est à présent au tour de 3 autres coloris de faire leur apparition. Les images officielles de OnePlus avaient déjà dévoilé une autre version verte, qui ressemblait beaucoup aux verts précédents utilisés dans d’autres modèles.

Cette dernière est matte, et devrait donc plaire à tous ceux qui avaient opté pour la version verte les années précédentes avec d’autres smartphones comme le OnePlus 10T ou encore le OnePlus 10 Pro. En plus de ces deux coloris, il semble que OnePlus a aussi préparé deux autres couleurs beaucoup plus brillantes.

Des coloris brillants exclusifs à la Chine ?

D’autres images ont également laissé apercevoir deux autres coloris, dont une version grise avec un module photo doré, mais également une version vert foncé, qui a la particularité d’être assez brillante.

En effet, l’appareil semble légèrement changer de couleur en fonction de son orientation dans l’espace, ce qui le rend visuellement plus intéressant que les autres versions. Ce coloris conserve néanmoins le module photo argenté, et seul celui de la version grise semble être doré.

Malheureusement, comme c’est souvent le cas avec ce genre de coloris, il est probable que la version grise et le coloris brillant soient exclusifs à la Chine. Pour rappel, le OnePlus 11 arrive dès demain matin en Chine, mais sortira ensuite le 7 février prochain chez nous.

Sur ses images officielles, OnePlus fait surtout la promotion des coloris vert et noir, ce qui porte à croire que ce sont seulement eux qui devraient faire leur chemin vers la France. Quoi qu’il en soit, nous devrions en savoir davantage sur ces nouveaux coloris dès demain matin à l’occasion du lancement officiel du smartphone haut de gamme. Il sera à suivre dès 7h30 sur les réseaux sociaux chinois, mais nous vous ferons évidemment un récapitulatif des annonces à la fin de la conférence.