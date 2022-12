Le OnePlus 11 sera présenté le 4 janvier 2023, sortie le 7 février en France

Si le OnePlus 11 a son lancement global de prévu pour le 7 février 2023, la Chine aura, comme son habitude, droit à une sortie en avance par rapport au reste du monde. Dans une récente vidéo de promotion, le constructeur a officialisé la présentation de son smartphone pour le 4 janvier prochain. L’occasion d’enfin confirmer toutes les rumeurs à propos de celui-ci.

Le lancement officiel du OnePlus 11 approche à grands pas, en témoignent la communication de plus en plus intense du constructeur à son sujet. Il y a quelques jours, nous apprenions en effet que le smartphone arrivera le 7 février 2023 dans nos contrées, et qu’il sera présenté lors de l’événement Cloud 11, prévu pour le même jour. Par ailleurs, la conférence sera également l’occasion de découvrir les Buds Pro 2.

Mais alors, pourquoi tout ce remue-ménage si l’on en est encore à plus d’un mois de la sortie ? Car, comme à son habitude, le nouveau flagship de OnePlus sera disponible en avance en Chine. Cela avait déjà été le cas l’année dernière, avec un OnePlus 10 lancé le 11 janvier. Cette année, cette date a été légèrement avancée, comme l’indique une publication officielle de la marque sur le réseau social chinois Weibo.

Rendez-vous le 4 janvier 2023 pour découvrir officiellement le OnePlus 11

En effet, les utilisateurs chinois pourront de leur côté se procurer le OnePlus 11 à partir du 4 janvier 2023, soit d’ici quelques jours seulement. Voilà qui explique les annonces à répétition du constructeur depuis quelques jours. Il faudra donc attendre un peu plus d’un mois supplémentaire pour voir le smartphone débarquer en Occident, comme cela avait été le cas l’année dernière.

La vidéo publiée par OnePlus confirme en outre ce que l’on savait déjà du design du smartphone. Ce dernier avait par ailleurs été dévoilé dans son intégralité lors d’une prise en main ayant fuité cette semaine. Du reste, il faudra patienter jusqu’à la publication des premiers tests pour confirmer les autres rumeurs, notamment sur ses performances qui s’annoncent d’ores et déjà impressionnantes, comme le prédit le dernier benchmark d’AnTuTu.

