OnePlus 11 : le smartphone déjà pris en main juste avant le lancement officiel

Il n’aura finalement pas fallu attendre la présentation officielle du OnePlus 11 pour voir le smartphone être pris en main pour la première fois. Des photos volées de l’appareil ont été dévoilées.

Après avoir révélé les premières images officielles des Samsung Galaxy S23 un peu plus tôt ce matin, 91mobiles a récidivé en dévoilant cette fois-ci des photos volées du OnePlus 11, le prochain smartphone haut de gamme du fabricant chinois. Alors qu’il ne sera présenté que le 4 janvier prochain en Chine, puis le 7 février chez nous, l’appareil fait déjà l’objet d’une prise en main.

Au début du mois, nous avions déjà pu avoir un aperçu du smartphone grâce à de premières images officielles, mais désormais, nous avons une meilleure idée de ce à quoi il ressemble en main grâce à deux images. Celles-ci dévoilent les deux côtés du smartphone, et confirment bien tous les rapports précédents ces derniers mois.

Le OnePlus 11 arrive en deux coloris différents

Comme la génération précédente, le OnePlus 11 n’aura droit qu’à deux coloris différents, les traditionnels noir et vert. Au niveau du design, c’est surtout au dos que le smartphone va se démarquer de ses concurrents.

Cette année, OnePlus a opté pour un module photo circulaire, qui est relié aux bordures de l’appareil de la même manière que sur les récents Galaxy S22 de Samsung. On retrouve toujours trois caméras et un flash LED placés en carré, et la mention « Hasselblad » au centre, le partenaire de OnePlus pour la partie photo du smartphone. Cette collaboration, initiée lors de la sortie du OnePlus 9 Pro, devait à l’origine durer 3 ans, et devrait donc prendre fin avec le OnePlus 11. Il reste néanmoins tout de même possible que OnePlus et Oppo décident de poursuivre ce partenariat.

A l’avant, le smartphone propose toujours un poinçon dans le coin supérieur gauche. De récents rapports ont indiqué que le OnePlus 11 serait de nouveau équipé du même écran que le OnePlus 10 Pro, une dalle AMOLED E4 LTPO 2.0 de 6,7 pouces. Alors que ses rivaux comme Vivo ou Xiaomi ont décidé d’utiliser la dernière technologie E6 de Samsung, OnePlus semble avoir voulu faire des économies sur cette génération.