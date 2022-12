OnePlus 11 : le lancement officiel du smartphone aurait lieu dès le 17 décembre 2022

OnePlus se dépare comme chaque année à lancer un nouveau smartphone haut de gamme, et la présentation officielle du prochain OnePlus 11 pourrait avoir lieu dans seulement quelques jours.

OnePlus avait levé le voile le 11 janvier dernier sur son OnePlus 10 Pro haut de gamme en Chine, et celui-ci était ensuite arrivé en France le 31 mars 2022. Moins d’un an après la sortie de son dernier flagship, le fabricant chinois se préparerait déjà à annoncer un tout nouvel appareil, le OnePlus 11.

En effet, sur le réseau social chinois Weibo, OnePlus a partagé une invitation pour un événement qui se tiendra le 17 décembre à 7h30, heure française, soit samedi prochain. OnePlus n’a pas directement déclaré qu’il s’agirait de la présentation du OnePlus 11, mais tout porte à croire que la conférence sera centrée sur le nouveau produit phare de l’entreprise.

Pourquoi l’événement pourrait-il être dédié au OnePlus 11 ?

Sur Weibo, OnePlus a partagé l’invitation avec une publication faisant référence aux smartphones haut de gamme qui sont sortis en 2022, le OnePlus 10 Pro, le OnePlus Ace et le OnePlus Ace Pro. Il semble donc logique que l’événement soit consacré à un tout nouveau flagship, qui viendrait prendre la place des modèles précédents.

De plus, la date de l’événement coïncide avec la période de sortie que nous pouvions attendre pour le OnePlus 11. Bien que le modèle précédent a été lancé en janvier dernier, on sait que les fabricants de smartphones ont cette année un peu d’avance sur leur calendrier grâce à Qualcomm. Ce denier avait présenté sa puce Snapdragon 8 Gen 2 plus de deux semaines avant les années précédentes, ce qui a permis à certains concurrents comme Xiaomi ou encore Vivo de lancer leurs nouveaux smartphones haut de gamme dès le début du mois de décembre.

En attendant d’en savoir davantage, on vous rappelle que le design officiel du OnePlus 11 est déjà connu grâce à des images provenant du fabricant. On sait également depuis peu que le OnePlus 11 profitera d’un chargeur ultra puissant de 100 watts, soit 20 W de plus que la génération précédente. C'est surtout côté photo que le smartphone promet d'être très différent, puisqu'il adoptera un capteur principal IMX890 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP ainsi qu'un téléobjectif de 32 MP offrant un zoom optique 2X.