Le OnePlus 11 aurait un chargeur ultra puissant de 100 Watts

Le OnePlus 11 commence déjà à fuiter de partout et aujourd’hui, c’est son chargeur qui est dans le viseur. Selon PhoneArena, le dernier né de la marque disposerait d’un chargeur de 100 Watts. De quoi le réalimenter complètement en moins de 30 minutes.

OnePlus va logiquement sortir son OnePlus 11 en 2023. Après un modèle 10 Pro très convaincant mais qui n’a pas vraiment marqué les esprits par ses innovations, la marque doit frapper fort, très fort. Cela passe par une fiche technique solide qui doit montrer tout son savoir-faire.

Le site PhoneArena donne aujourd’hui des détails sur le futur téléphone, et plus précisément sur son chargeur. Celui-ci aurait une puissance de 100 Watts, une progression par rapport au chargeur 80 Watts du 10 Pro, qui se rechargeait à 100% en 35 minutes top chrono.

Le OnePlus 11 devrait être un petit monstre de puissance

Le prochain terminal de OnePlus est passé par la 3C, l’organisme chinois de certification des télécoms. Dans sa fiche technique, le modèle de chargeur indiqué est le VCBAJACH, soit le même que celui du Realme GT2 Explorer Master, déjà doté d’un chargeur de 100 Watts. On rappelle que Realme et Oppo partagent de nombreuses technologies.

De ce fait, on peut donc s’attendre à un smartphone qui mise sur sa recharge très rapide, qui se fera sans doute en moins d’une demi-heure, étant donné que sa batterie serait toujours de 5000 mAh. Mais vous le savez, tout cela n’est qu’une fuite et il faudra attendre l’officialisation pour en avoir le cœur net.

Bien que le OnePlus 11 ne soit pas prévu avant plusieurs mois, sa fiche technique a déjà fait le tour du net et elle est alléchante. Le terminal serait doté du tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, de 16 Go de RAM et d’un grand écran OLED LTOP de 6,7 pouces. Côté appareil photo, on devrait toujours avoir la collaboration avec Hasselblad et un capteur principal de 50 mégapixels.

Même son design est déjà apparu sur le net, avec toujours cette immense module photo calé dans un coin, qui prendrait cette fois une forme circulaire. On attend maintenant une présentation officielle dans les prochains mois.

Source : PhoneArena