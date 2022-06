OnePlus 10 : voici à quoi pourrait ressembler le modèle Vanilla

Si le OnePlus 10 Pro a été présenté officiellement par OnePlus en janvier 2022, celle du OnePlus 10 se fait toujours attendre, à un tel point que l'existence même du smartphone est remise en cause. Néanmoins, le site OnsiteGo, en collaboration avec le leader réputé Yogesh Brar, vient de publier des concepts du OnePlus 10 basés sur les premiers prototypes de l'appareil.

Comme vous le savez peut-être, OnePlus a levé le voile sur le OnePlus 10 Pro en janvier 2022 à l'occasion d'une conférence donnée en Chine. Depuis le 31 mars 2022, le flagship est disponible en France, et lors de notre test, nous avons conclu que le OnePlus 10 Pro était incontestablement le smartphone le plus abouti de la marque.

Toutefois, il faut savoir que la gamme doit normalement être complétée par deux autres appareils, à savoir le OnePlus 10 et le OnePlus 10 Ultra. Ce dernier doit notamment être équipé du Snapdragon 8 Gen 1, le dernier processeur phare de Qualcomm.

A l'heure actuelle, le constructeur n'a pas toujours pas levé officiellement le voile sur ces deux smartphones. De fait, les rumeurs et bruits de couloir vont toujours bon train à leurs sujets, à un tel point que leur existence est parfois remise en cause.

Voici les premières images du OnePlus 10

Néanmoins, nos confrères du site OnSiteGo, en collaboration avec le leaker réputé Yogesh Brar, viennent de diffuser des images exclusives du modèle Vanilla, à savoir le OnePlus 10. Il convient toutefois de préciser qu'il faut prendre ces concepts avec des pincettes, puisqu'ils sont basés sur les premiers prototypes du smartphone, non sur les fichiers CAO. De fait, des éléments peuvent varier dans la version finale (s'il y en a une).

Comme vous pouvez le constater, le design arrière s'inspire directement du OnePlus 10 Pro, avec son bloc photo composé de trois capteurs et son flash LED circulaire. Notez que le bloc photo est plus imposant, et occupe toute la largeur du téléphone.

On remarque également une légère différence au niveau du capteur frontal, placé cette fois-ci au centre de la dalle. Sur le OnePlus 10 Pro, il est installé sur le coin supérieur gauche de l'écran. Par ailleurs, le curseur d'alerte brille par son absence. Il faut préciser que le leaker Yogesh Brar a déclaré ce lundi que le curseur d'alerte allait disparaître sur les prochains smartphones OnePlus.

La fiche technique “supposée” du OnePlus 10

Outre le design, le site et leaker ont partagé des informations sur les caractéristiques techniques du OnePlus 10. Les voici :

Ecran AMOLED 6,7″ Full HD+ et fréquence de rafraîchissement 120 Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1

Capteur frontal de 32 MP

Capteur principal de 50 MP avec stabilisation d'image optique

Objectif ultra grand-angle 16 MP

Macro objectif 2 MP

Video. : 4K 60 FPS (capteur arrière) et 1080P 30 FPS (capteur à selfie)

Batterie de 4800 mAh compatible charge rapide 150 W

Ils ajoutent que le OnePlus 10 pourrait être lancé en Inde et sur d'autres marchés dès le mois de juillet 2022. L'avenir nous dira s'ils avaient vu juste ou non.