Le OnePlus 10T coûterait aussi cher que le OnePlus 10 Pro, les utilisateurs vont râler

OnePlus devrait annoncer d’ici quelques semaines l’arrivée d’un nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 10T 5G. Avant son lancement officiel, on sait déjà combien l’appareil pourrait coûter, et ça ne va pas plaire à tout le monde.

Parmi les nombreux smartphones qui seront présentés au mois de juillet 2022, on s’attend à ce que OnePlus dévoile un nouvel appareil haut de gamme pour sa série 10. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous entendons parler du OnePlus 10T, et après sa fiche technique et son design, c’est désormais son tarif qui a été dévoilé.

Le leaker @passionategeekz a repéré qu’Amazon avait déjà référencé le OnePlus 10T sur son site Internet au Royaume-Uni, dévoilant au passage certaines caractéristiques, mais surtout son tarif. Ce n’est pas la première fois qu’Amazon dévoile en avance le prix d’un appareil, puisqu’il y a quelques jours, Amazon Allemagne avait également malencontreusement mis en ligne le Nothing Phone (1).

Le OnePlus 10T pourrait coûter bien plus cher que prévu

D’après le listing d’Amazon, le OnePlus 10T 5G serait affiché à un tarif de 799 livres sterling (931 euros) dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il serait donc bien plus onéreux que ne le laissaient croire les rapports précédents.

Cependant, il y a quelques raisons de douter de ce tarif. En effet, il s’agit exactement du même tarif que le OnePlus 10 Pro 5G dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, alors que le OnePlus 10T ne constitue pas une amélioration par rapport à la version précédente dans tous les domaines.

On sait notamment que le OnePlus 10T sera équipé du nouveau processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et qu’il prendra en charge la recharge rapide 150 W, contre seulement 80 W pour le OnePlus 10 Pro, mais OnePlus a fait d’importantes concessions dans d’autres domaines. Le smartphone va par exemple n’utiliser qu’une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 16 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. On serait donc très proche de la configuration photo d’un OnePlus Nord de milieu de gamme.

De plus, le smartphone utilisera un écran FHD+ AMOLED de 6,7 pouces, sans la technologie LTPO. La batterie est également limitée à 4800 mAh, contre 5000 mAh sur le modèle Pro. Tout porte donc à croire que le OnePlus 10T sera légèrement moins cher que le modèle Pro actuel, et on imagine surtout mal OnePlus commercialiser ses deux smartphones haut de gamme au même tarif.