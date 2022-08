OnePlus 10T : la marque réagit au test de pliage catastrophique de son smartphone

Cela fait maintenant plusieurs semaines que OnePlus a dévoilé son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 10T. L’appareil a déjà subi une batterie de tests de la part de la presse et des youtubeurs, et certains d’entre eux ont découvert que le smartphone était plus fragile que ce que nous pouvions espérer.

Comme nous l’avions vu dans la récente vidéo de JerryRigEverything, le OnePlus 10T s’avère être un smartphone assez fragile, comme le OnePlus 10 Pro avant lui. Si l’écran est tout à fait capable de résister aux rayures et aux brûlures pendant plusieurs dizaines de secondes, la structure du smartphone s’avère beaucoup moins résistante lorsque le smartphone est plié.

Dans son test de pliage, le youtubeur a réussi à casser le smartphone en deux parties après avoir appliqué une pression vers l’avant. Nous avions pu remarquer que le OnePlus 10T s’était bridé juste en dessous du module photo, soit exactement au même endroit que le OnePlus 10 Pro.

OnePlus assure que ses smartphones passent ses tests de résistance avec succès

En réponse à ce test, OnePlus a tenu à rassurer les clients qui souhaitaient acheter son smartphone. « Le OnePlus 10T respecte ou dépasse toutes les procédures de test de durabilité approfondies de OnePlus, cela inclut un test de pression où l'appareil est suspendu alors qu'un poids est appliqué en son centre à l'avant et à l'arrière », a déclaré la société dans un communiqué.

« Le OnePlus 10T a une conception technique de structure améliorée et peut supporter plus de 45 kg de force externe dans ce test au laboratoire de OnePlus », assure OnePlus. Il convient de noter que le test de JerryRigEverything était beaucoup plus extrême que les scénarios auxquels vous pourriez être confrontés avec votre propre smartphone.

À moins de vous assoir dessus, il est fort probable que nous ne rencontriez jamais aucun problème avec le OnePlus 10T. OnePlus avait l’habitude de proposer des smartphones assez durables, le OnePlus 9 Pro avait, lui, passé le test avec succès. On rappelle également que d’autres smartphones tels que le Nothing Phone 1, le Pixel 6 Pro ou encore le Xiaomi 12 Pro ont eux aussi résisté au test de pliage du youtubeur.