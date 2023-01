One UI : les Samsung Galaxy S20 recevront une dernière mise à jour avant la fin de carrière

Bonne nouvelle pour les propriétaires de Galaxy S20. Même si Samsung a confirmé que ses anciens flagships ne recevront pas Android 14, ils vont tout de même pouvoir bénéficier d'une dernière mise à jour One UI. En effet, le constructeur teste actuellement One UI 5.1 sur les Galaxy S20.

En février 2022, Samsung a fait savoir qu'il comptait désormais offrir 4 ans de mises à jour Android à ses derniers smartphones. Seulement, cette nouvelle politique concerne uniquement les smartphones lancés depuis les Galaxy S21, et pas avant. Et d'autres termes, pas d'Android 14 pour les Galaxy S20, au grand dam des propriétaires de ces flagships appréciés.

Attention toutefois, on sait que les S20, S20 + et S20 Ultra continueront à recevoir des mises à jour de sécurité Android jusqu'en mars 2025. Certes, leur déploiement sera fera à une fréquence moindre, mais c'est toujours ça de pris.

Et si comme dit plus haut, la gamme des S20 ne goûtera pas aux joies d'Android 14, elle profitera tout de même de nouvelles fonctionnalités avec l'arrivée de One UI 5.1. En effet, nos confrères de SamMobile viennent de confirmer que les S20 recevront la dernière version de la surcouche maison du constructeur basée sur Android 13.

Samsung teste actuellement One UI 5.1 sur les Galaxy S20

Plus précisément, la firme sud-coréenne a commencé à tester en interne One UI 5.1 sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Selon des informations glanées sur les serveurs de l'entreprise, cette version du firmware porte le numéro de série suivant : G980FXXUFHWA1.

Comme le mentionnent nos confrères de SamMobile, le fait que la 10e lettre du firmware soit un H indique qu'il s'agit d'une mise à jour majeure du logiciel. Pour cause, les S20 fonctionnant actuellement sous One UI 5.0 ont la lettre G en 10e position dans la version de leur firmware.

Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour les propriétaires de Galaxy S20, qui vont pouvoir accéder une dernière fois à de nouvelles fonctionnalités. Dans un communiqué publié en octobre 2022, Samsung a dévoilé quelques unes des nouveautés présentes dans One UI 5.1, à commencer par l'intégration d'un plus grand nombre d'options de personnalisation de l'écran de verrouillage et de la fenêtre des notifications.

Pour rappel, Samsung a également débuté les tests de One UI 5.1 sur les Galaxy S22 et sur le Galaxy Z Fold 4. Par ailleurs, on sait que la nouvelle surcouche équipera les Galaxy S23, dont la présentation officielle est toujours attendue pour le 1er février 2023.