One UI 5.1 : Samsung teste déjà la dernière version de son interface sur le Galaxy Z Fold 4

Samsung a déjà débuté les tests de One UI 5.1, la dernière version de sa surcouche maison basée sur Android, sur les Galaxy Z Fold 4 en Corée du Sud. De ce que l'on sait, cette nouvelle mouture devrait équipée les Galaxy S23 à leur lancement en février 2023.

Comme vous le savez peut-être, les Galaxy S23 sont attendus pour le 1er février 2023 si l'on en croit les dernières rumeurs. En outre, nous avons appris récemment grâce à nos confrères du site XDA Developers que les prochains flagships de Samsung seront équipés de One UI 5.1, la nouvelle version de la surcouche maison du constructeur basée sous Android.

Par ailleurs, il a été confirmé que One UI 5.1 sera également déployé sur d'anciens appareils de la firme sud-coréenne. Des tests ont d'ores et déjà débuté sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, comme l'ont révélé nos confrères du site SamMobile la semaine dernière.

One UI 5.1 est déjà testé sur les Galaxy Z Fold 4

Or et toujours selon le média, l'entreprise teste actuellement la nouvelle version de son interface sur des Galaxy Z Fold 4 en Corée du Sud. Lancée en août 2022, le Galaxy Z Fold 4 était équipé d'Android 12L avec One UI 4.1.1, et l'appareil pliable vient tout juste de passer sous Android 13 et One UI 5.0 il y a quelques semaines.

Concernant le firmware de test de One UI 5.1 du Galaxy Z Fold 4, il porte le numéro de version F936 NKSU1 CVLH. L'utilisation de la lettre C dans le dernier groupe indique que le firmware intègre la 3e mise à jour majeure de One UI sur les Galaxy Z Fold 4.

Pour l'instant, on ne sait pas encore grand chose sur les ajouts de One UI 5.1. Dans un communiqué de presse paru en octobre 2022, Samsung a fait référence à davantage d'options de personnalisation de l'écran de verrouillage et de la fenêtre des notifications. Par ailleurs, il avait été annoncé précédemment que des fonctionnalités manquantes de One UI 5.0 seraient intégrés dans les versions à venir de la surcouche. Il y a donc fort à parier que l'on retrouvera certaines d'entres elles sur One UI 5.1.

Pour rappel, nous avons appris ce 3 janvier 2023 que Samsung ne compte pas augmenter les prix des Galaxy S23 par rapport aux S22. Une bonne nouvelle pour ceux qui craignaient une hausse des tarifs sur les futurs flagships de la marque.

Source : SamMobile