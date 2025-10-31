One UI 8 arrive enfin sur ce smartphone qui l’attend depuis longtemps et apporte plein de nouveautés

Plusieurs semaines après le début du déploiement de One UI 8, les derniers smartphones de la liste commencent enfin à recevoir la mise à jour. Si vous utilisez un Samsung Galaxy d’entrée de gamme, vous ne devriez plus tarder à pouvoir installer la dernière surcouche Android.

Chaque année, c’est la même chose : le déploiement de la nouvelle version de One UI se déroule de telle manière que les smartphones les plus récents et les plus premium reçoivent la mise à jour en premier. Aussi, il faut généralement attendre plusieurs semaines pour les utilisateurs possédant un smartphone plus abordables et plus anciens pour pouvoir installer cette dernière. Et justement, cela fait plusieurs semaines que le déploiement a démarré.

Quelque temps après que les Galaxy S25, S24, Z Fold 6, Z Flip et même les Galaxy A54 et autres smartphones milieu de gamme aient reçu la dernière surcouche Android, il est donc l’heure pour les derniers smartphones compatibles de profiter de One UI 8. Si votre téléphone se trouve en bas de la liste des smartphones pouvant installer la mise à jour, il y a de grandes chances que celles-ci soit bientôt disponible au téléchargement.

Ce smartphone Samsung reçoit enfin One UI 8 après des semaines d’attente

En effet, les Samsung Galaxy de la gamme A commencent enfin à recevoir la mise à jour. En Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Philippines, One UI 8 est désormais disponible au téléchargement pour les Galaxy A06. Comme à chaque fois, ce n’est donc probablement plus qu’une question de jours, tout au plus, avant de voir la surcouche débarquer sur les smartphones français, qui ont toujours un léger retard par rapport au marché asiatique.

La mise à jour apporte une refonte graphique pour Quick Share, qui se dote de deux onglets Envoyer et Recevoir. L’application Météo a elle aussi droit à un petit dépoussiérage, tandis que les applications Calendrier, Horloge et Rappels gagnent de nouvelles fonctionnalités. Pour installer la mise à jour quand celle-ci sera disponible, rendez-vous dans Paramètres > Mis à jour logicielle > Téléchargement et installation.