Offres de Noël xTool : exprimez vos passions avec un graveur laser et jusqu’à 900€ de remise !

À l'approche des fêtes, quoi de mieux que de donner vie à vos idées avec le parfait outil de création ? Les graveurs laser xTool, reconnus pour leur excellence, sont désormais à portée de main grâce à des réductions exceptionnelles allant jusqu'à -900€. C'est le moment idéal pour transformer vos passions en œuvres d'art.

xTool, leader incontesté dans le domaine de la gravure laser, propose une gamme étendue de produits innovants depuis plusieurs années. Alliant performance professionnelle et accessibilité, ces graveurs laser de haute qualité répondent aux besoins des créateurs chevronnés comme des amateurs, rendant l'art de la gravure accessible à tous.

Et bonne nouvelle : pour Noël, xTool frappe fort en proposant des remises substantielles sur plusieurs de ses modèles phares. Du 13 au 26 décembre prochain (inclus), vous pouvez ainsi vous procurer les modèles suivants à prix réduit :

Le xTool F1 à 1439,20€, soit au prix le plus bas de l’année

Le xTool S1 Kit de Luxe à 2149€, soit avec 350€ de remise

Le xTool P2 à 4449€, soit avec 550€ de remise + un kit de sécurité incendie offert d’une valeur de 169€

Comment choisir entre ces 3 modèles ? On vous dit tout ci-dessous.

xTool F1 : gravure rapide et polyvalente à portée de main

Le xTool F1 est un graveur laser portable et rapide, idéal pour les bricoleurs, les petites entreprises et les boutiques. Il intègre deux sources laser (2W 1064 nm IR + 10W 455 nm bleu), peut graver à une vitesse maximale de 4000 mm/s, atteindre une précision de mouvement de 0,00199 mm et une précision de répétition de 0,000248 mm ! Avec une taille de produit de 179 mm x 235 mm x 334 mm et un poids de 4,6 kg, il est à la fois maniable et compact.

Sa zone de travail est de 115 mm x 115 mm, et il peut traiter des objets jusqu'à 113 mm de hauteur. Le xTool F1 se distingue par sa capacité à graver une variété de matériaux sans changer de module laser, ce qui le rend adapté à de nombreux usages. Pour plus d'informations, consultez le site de xTool.

xTool S1 Kit de Luxe : sécurité et puissance pour tous les projets de découpe

Le xTool S1 est un découpeur laser de 40W, remarquable pour sa sécurité inégalée et sa facilité d'utilisation, même pour les débutants. Il se distingue par sa structure entièrement fermée, respectant les normes de sécurité laser de classe 1. Ce découpeur est capable de couper et graver une large gamme de matériaux, y compris le bois, le cuir, le feutre et l'acrylique opaque.

Il peut également graver l'acier inoxydable, le verre foncé, et bien d'autres matériaux. Sa conception avancée comprend un système de positionnement à deux points pour une précision accrue, et un système de mise au point automatique pour une meilleure efficacité de coupe. De plus, le xTool S1 est compatible avec plusieurs accessoires xTool, augmentant sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à divers projets. Le Kit de Luxe contenant l’intégralité des accessoires permet ainsi de maximiser sa productivité.

xTool P2 : précision professionnelle et innovation pour les créateurs exigeants

Le xTool P2 est un découpeur laser CO2 de 55W destiné aux professionnels, offrant une vitesse de gravure maximale de 600 mm/s. Il présente un large espace de travail de 600 mm x 305 mm et permet une hauteur de gravure maximale de 71 mm, extensible à 215 mm avec une base surélevée.

Ce modèle est équipé de deux caméras de 16MP pour un positionnement précis et d'un système de découpe par passthrough pour les objets longs. Il intègre un système de refroidissement interne, une assistance à l'air intégrée, et un ventilateur d'extraction pour une utilisation en intérieur. Le P2 est compatible avec plusieurs accessoires xTool, améliorant sa polyvalence pour divers projets de gravure et de découpe.

Cette période des fêtes est l'occasion rêvée pour acquérir un graveur laser xTool. Que vous soyez un passionné, un amateur ou un professionnel, ces offres de Noël vous permettent d'explorer et de réaliser vos projets créatifs avec une technologie de pointe à des prix incroyablement avantageux.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par xTool.