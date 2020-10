Offre imbattable sur le clavier Logitech K400 Plus sur Boulanger

Une offre sur le site de l'enseigne Boulanger permet de s'équiper du clavier Logitech K400 Plus à prix imbattable. Il est affiché sous la barre des 17 euros, à très précisément 16,98 euros. Un bon plan à saisir au plus vite pour les personnes éventuellement intéressées par son acquisition.

Ce clavier sans fil est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 / 8 / 10 / Android 5.0 et + / Chrome OS, ce clavier sans fil offre une portée pouvant atteindre 10 mètres pour assurer une connexion maximale dans les plus grands salons. Adapté pour une multitude d’appareil, il est équipé de commandes de volume ainsi que de raccourcis Windows et Android.

Son installation est très simple et ultra-rapide grâce au périphérique Unifying de Logitech fourni. Il est également muni d’une connexion USB 2.0. Les touches silencieuses et confortables, et le grand pavé tactile, facilitent l’expérience de navigation de manière significative.