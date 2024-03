Amazon offre 3 mois d’abonnement à son service Music Unlimited

Amazon profite de l'arrivée du printemps 2024 pour proposer à ses nouveaux clients de tester gratuitement une de ses plateformes de streaming. Le géant du commerce en ligne permet en effet d'avoir 3 mois gratuits à son service Music Unlimited.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À l'occasion de ses ventes flash de printemps 2024, Amazon donne la possibilité à ses nouveaux clients de bénéficier d'une offre gratuite à Music Unlimited pendant une durée de 3 mois.

À l'issue des 3 mois d'essai, un montant mensuel de 10,99 euros lié à la formule individuelle sera prélevé. Mais l'abonnement en question peut être annulé à tout moment et sans frais car il s'agit d'une offre sans engagement.

Lire également – les meilleures offres à saisir des ventes flash Amazon

Pour information, l'offre d'Amazon prend fin le 30 avril 2024 à 17 heures. Aussi, si la date de souscription est effectuée le 29 avril, la résiliation doit être faite au plus tard le 28 juillet prochain. Et pour rappel, la plateforme Amazon Music Unlimited d'Amazon permet, entre autres, d'écouter de nombreux titres et des meilleurs podcasts sans publicité, de profiter de la musique à la demande (et sans publicité), de bénéficier d'une écoute hors connexion grâce à une application dédiée et disponible sur des appareils tournant sous Windows, macOS, iOS et Android.