Offre canon sur le pack Samsung Galaxy S23 Ultra + Galaxy Buds 2 Pro !

Ce sont les soldes d'été 2023 avant l'heure chez Boulanger ! À l'approche de l'événement commercial, le site e-commerce propose une superbe offre à saisir sur un pack constitué du Samsung Galaxy S23 Ultra (512 Go) de la paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro.

Boulanger n'a pas attendu les soldes d'été 2023 pour mettre en avant une promotion sur le Galaxy S23 Ultra. À trois semaines de l'événement commercial, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech vous propose de profiter d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil, pour tout achat du modèle 512 Go du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Pour en bénéficier, il suffit de choisir le retrait en magasin Boulanger et d'ajouter le téléphone au cours de l'étape du panier. De plus, pendant la commande, Boulanger ajoute automatiquement une paire d'écouteurs Galaxy Buds 2 Pro offerte (d'une valeur de 189,99 euros). Mais ce n'est pas tout ! Le Galaxy S23 Ultra et les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro sont respectivement éligibles à une offre de remboursement de 150 euros et à une ODR de 30 euros (voir conditions). Au total, l'ensemble peut donc atteindre le prix de revient de 1019 euros au lieu de 1488,99 euros.

Annoncé en même temps que le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, le Samsung Galaxy S23 Ultra associé au bon plan est doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition en WQHD+ de 3088 x 1440 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge à 45 W et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur 200 + 12 + 10 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Besoin d'en savoir davantage ? Découvrez notre article lié au test du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Quant aux Galaxy Buds 2 Pro, les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung disposent de deux haut-parleurs (10 mm Woofer + 5,3 mm Tweeter), de trois microphones (2 externes + 1 interne), de la technologie Bluetooth 5.3, de la réduction active de bruit, d'une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute.