L'excellente Nvidia Shield TV Pro est de retour en promotion. Chez Amazon et sur le site Boulanger, la box multimédia avec Android TV bénéficie d'une réduction de 35 euros par rapport à son prix conseillé.

L'indémodable Shield TV Pro fait l'objet d'un bon plan à saisir sur le site Amazon et chez Boulanger. En ce moment, la box multimédia de la marque Nvidia est vendue au prix de 184 euros au lieu de 219 euros ; soit une remise immédiate de 35 euros de la part des deux sites e-commerce. Pour information, le produit bénéficie d'un garantie légale de deux ans et de la livraison gratuite à domicile.

Sortie en même temps que le modèle classique, la version Pro de la Nvidia Shield TV se présente sous la forme d'une box multimédia qui donne la possibilité de regarder des vidéos en 4K HDR. L'appareil fonctionnant sous le système Android TV dispose d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 16 Go, des normes Dolby Atmos et Dolby Digital Plus, ainsi que du processeur Tegra X1+. La partie connectique se compose d'un port LAN (RJ-45), d'une sortie HDMI et de deux ports USB 3.0. Pour terminer, la Shield TV Pro de Nvidia est compatible avec la technologie Chromecast et l'assistant vocal Google.