En cette journée du mercredi 13 septembre 2023, la Nvidia Shield TV fait l'objet d'une bonne affaire sur le site Rakuten. Par l'intermédiaire de la boutique officielle Boulanger, il est possible de se procurer la célèbre box avec Android TV à moins de 110 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la version Pro de la Shield TV en promotion, c'est au tour du modèle classique de la Nvidia Shield TV d'être encore moins cher.

En effet, pendant toute cette journée du 13 septembre, la fameuse box de la marque américaine est proposée sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger) au prix de 109,99 euros au lieu de 159,99 euros. Pour information, le tarif réduit est obtenu grâce au code RAKUTEN10, la livraison du produit est gratuite et un cashback de 5,50 euros est offert pour les membres du ClubR Rakuten.

Sortie au cours de l'année 2019, la Shield TV de Nvidia est une passerelle multimédia se présentant sous la forme d’un tube cylindrique composé de plusieurs ports (HDMI, LAN, microSD) visibles sur chaque côté de l'appareil. Il s'agit d'une box tournant sous le système Android TV qui embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM et un espace de stockage interne de 8 Go extensible par l'intermédiaire d'un port microSD. Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez à consulter notre article associé au test de la Nvidia Shield TV.