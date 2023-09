Besoin d'une paire d'écouteurs sans fil, tout en ayant un budget de 40 euros ? Optez pour les JBL Wave 300TWS qui sont vendus par Amazon à exactement 39,99 euros.

Direction Amazon où, dans son rayon consacré aux casques et aux écouteurs, le site e-commerce propose les JBL Wave 300TWS sous les 40 euros. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 68 euros, la paire d'écouteurs signée JBL et disponible dans un coloris blanc est vendue à 39,99 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, les JBL Wave 300TWS sont des écouteurs intra-auriculaires de type True Wireless qui sont équipés d'une batterie offrant jusqu'à 6 heures d'écoute en continu et jusqu'à 20 heures avec l'étui de chargement fourni. Lorsque vous avez besoin d’une recharge rapide, vous pouvez lancer une recharge rapide de seulement 10 minutes pour obtenir une heure d’autonomie supplémentaire ou pendant 1 heure pour une recharge complète. On retrouve aussi le son JBL Deep Bass avec des basses profondes de 12 mm, un haut-parleur mains libres ou bien encore un assistant vocal. Enfin, les écouteurs JBL sont résistants à la transpiration et à l'eau grâce à l'indice d'étanchéité IPX2