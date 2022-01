Nvidia RTX 3050 : enfin un GPU à moins de 250 € pour jouer en Ray Tracing et en Full HD à 60 FPS !

Nvidia a profité du CES 2022 pour présenter officiellement la RTX 3050. Nouvelle venue dans la gamme des RTX 3000, ce modèle s'impose avant tout comme un option accessible pour les joueurs qui souhaitent avoir du Full HD 60 FPS sur les jeux plus récents. Notez que ce GPU est évidemment compatible avec les dernières technologies de Nvidia, comme le Ray Tracing et le DLSS. Elle sera proposée à partir de 250 $ dès la fin janvier 2022.

Comme vous le savez, le CES 2022, le célèbre salon de Las Vegas dédié à l'électronique grand public, vient d'ouvrir ses portes. Seulement, une grande majorité de constructeurs a décidé, pandémie oblige, d'opter pour une présentation en ligne plutôt que physique.

C'est notamment le cas de Nvidia, qui vient de donner une conférence pour dévoiler ses produits à venir durant le premier semestre 2022. Si comme de nombreux joueurs, vous désespérez à l'idée de trouver une nouvelle carte graphique, vous serez heureux d'apprendre que l'entreprise vient de présenter officiellement la RTX 3050, un tout nouveau GPU destiné aux budgets modestes.

Cette carte graphique s'impose comme le modèle le plus accessible de la gamme RTX 3000. En effet, la RTX 3050 sera proposée à partir de 250$, soit 80$ de moins que la RTX 3060. Comme les autres GPU de la gamme, cette RTX 3050 est basée sur l'architecture Ampère de Nvidia et offre également les coeurs Tensor de 3e génération et 8 Go de RAM GDDR6.

Nvidia lance un nouveau GPU accessible pour du Full HD en 60 FPS

De fait, la carte est naturellement compatible avec les dernières technologies de Nvidia, comme le Ray Tracing (en 60 FPS et Full HD maximum) et le DLSS 2.0 basé sur l'IA. Comme l'a précisé durant la conférence Matt Wuebbling, vice-président du marketing global GeForce Nvidia, 75% des clients de la marque sont encore sur l'ancienne plateforme GTX de la société.

L'ajout d'une nouvelle alternative d'entrée de gamme permettra aux joueurs de remplacer à moindre frais leur GTX 1050, 1050 Ti ou GTX 1650. Notez cependant qu'à l'image de la RTX 3060, Nvidia ne proposera pas de Founder's Edition, il faudra donc se tourner vers les constructeurs partenaires pour se procurer le dernier GPU, on l'espère au prix conseillé de 250$.

D'après les dires de Nvidia, la RTX 3050 sera tout à fait capable de faire tourner les titres les plus récents, comme Call of Duty : Black Ops Cold War, Doom Eternal, Control ou Marvel's Guardians of the Galaxy au-delà des 80 FPS, à condition de se passer du Ray Tracing et de jouer en 1080p. Une fois le Ray Tracing et le DLSS activés, les performances chuteront légèrement, mais resteront toujours au-dessus des 60 FPS. Si vous êtes intéressé par la RTX 3050, sachez qu'elle sera disponible à la vente dès le 27 janvier 2022, au prix conseillé donc de 250$. Nvidia n'a pas encore transmis les prix pratiqués en France.